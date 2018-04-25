Для большинства девушек, которые собираются замуж, главной темой размышлений и переживаний становятся будущие взаимоотношения с любимым. И редко кто задумывается, что их жизнь существенно изменится еще и потому, что в ней значительное место займут родители мужа.

Для большинствадевушек, которые собираются замуж, главной темой размышлений и переживанийстановятся будущие взаимоотношения с любимым. И редко кто задумывается, что ихжизнь существенно изменится еще и потому, что в ней значительное место займутродители мужа.Для однихдевушек свекровь становится близкой подругой, а для других – человеком,способным испортить существование буквально парой фраз. Как же выстроить доброжелательныеи уважительные отношения с новой семьей?Отношения свекрови и невестки в старинуПо традициимолодая жена оставляла свою семью и переходила к мужу, где семейный укладнаходился под контролем его матери. Поскольку заведенный в доме порядок долженбыл поддерживаться и соблюдаться неукоснительно, роль невестки сводилась ктому, чтобы во всем ему соответствовать. Супруг ничем не мог помочь молодойжене, поскольку он был воспитан в строгом послушании и подчинении матери.Сегодня"расстановка сил" существенно изменилась, но свекрови все так же придирчивооценивают способности молодых невесток и требовательно относятся ко всему, чтос ними связано.Причины конфликтов свекрови и невесткиЭхо старины –далеко не единственное, что может провоцировать противостояние в семье. Средиважных причин возникновения конфликтов можно назвать следующие:соперничество –если свекровь всеми силами стремится сохранить свое первенство в жизни сына ине хочет делить роль главной женщины в его судьбе, невестка неизбежно ощутит насебе ее желание унизить и "поставить на место";различия втрадициях семейного уклада – если девушка привыкла, что ее отец принимаетактивное участие в жизни семьи, ходит за покупками и помогает на кухне, онабудет ждать этого и от мужа. Закономерно, что для свекрови, которая мечтаетуберечь сына от любых лишних хлопот, это окажется неприемлемым;стереотипы – женщиныстаршего поколения чаще всего считают, что замужество переводит девушку вкачественно новую категорию, и ей теперь не пристало тратить свое время начто-либо, кроме мужа и семейных забот. Для свекрови главной целью всегда былоблагополучие собственного ребенка, и она ждет того же от своей невестки.Неудивительно, что желание молодой жены уделять себе внимание и тратить деньгина собственные нужды воспринимается как покушение на благосостояние иблагополучие ее сына.Как наладить гармоничные отношения сосвекровьюКак бы сильно ниразнились ваши со свекровью жизненные позиции, искать пути к компромиссунеобходимо. Теплые (или хотя бы нейтральные) отношения с мамой мужа –обязательное условие для вашего семейного счастья.Универсальныхспособов расположить к себе свекровь не существует – все люди разные и онитребуют индивидуального подхода. Но можно сразу выделить ошибочные стратегии,которые точно не приведут вас к цели:открытоенепримиримое противостояние – нагнетая негативную атмосферу в семье, выразрушаете не только отношения со свекровью, но и со своим мужем. Даже если онпринял вашу сторону, он будет тяжело переживать разлад с матерью и со временемначнет винить в нем вас;безропотноесмирение – попытки во всем и всегда потакать свекрови на практике чаще всегоприводят к депрессиям и нервным срывам. Вы полностью отказываетесь от своихжеланий и стремлений и подчиняете жизнь постороннему человеку. Это не принесетсчастья, а, наоборот, выльется в открытый и бурный конфликт.Единственнойправильной линией поведения с матерью мужа является поиск путей бесконфликтногои дружеского взаимодействия. Всегда помните, что свекровь вам не враг. Этаженщина родила и воспитала мужчину, которого вы полюбили, поэтому она достойнауважения. А отстаивать свои интересы можно не только путем открытой борьбы, нои более тонкими методами:если онаосуждает ваши походы по магазинам или посещения косметолога, пригласите ее ссобой на шопинг или подарите абонемент в салон. Так вы не только сможетепроявить внимание (что всегда приятно!), но и поболтаете в непринужденнойобстановке. Пусть ваша свекровь поймет, что вы не легкомысленная транжира, аженщина, которая стремится хорошо выглядеть для своего мужчины;не скупитесь накомплименты и старайтесь делать их искренне и честно – если вас восхищаюткулинарные таланты свекрови, скажите об этом прямо. Приятные слова быстрорасполагают людей друг к другу;не бойтесьвысказывать свое мнение, однако избегайте радикальных суждений и крайностей – свекровьдолжна знать, что для вас семейные ценности так же важны, как и для нее.Наладить теплыеотношения с матерью мужа – благородная цель, которая стоит любых затраченныхусилий. Это укрепит отношения с мужем, послужит на благо вашей собственнойсемье и принесет мир в супружескую жизнь.