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<a href="http://33live.ru/novosti/25-04-2018-kak-pereselitsya-iz-ruxlyadi.html" target="_blank">Как переселиться из рухляди?</a> - Хочет улучшить свои жилищные условия, но не знает как. В нашу редакцию обратилась жительница одного из домов на улице Герцена. Зданию, в котором проживает инвалид 3-й группы, уже больше ста лет. В доме из удобств только электричество, а потолок и стены того и гляди рухнут. Как выбраться из гетто в самом центре Владимира? Расскажет Никита Королёв.