Хочет улучшить свои жилищные условия, но не знает как. В нашу редакцию обратилась жительница одного из домов на улице Герцена. Зданию, в котором проживает инвалид 3-й группы, уже больше ста лет. В доме из удобств только электричество, а потолок и стены того и гляди рухнут. Как выбраться из гетто в самом центре Владимира? Расскажет Никита Королёв.
Хочет улучшить свои жилищные условия, но не знает как. В нашу редакцию обратилась жительница одного из домов на улице Герцена. Зданию, в котором проживает инвалид 3-й группы, уже больше ста лет. В доме из удобств только электричество, а потолок и стены того и гляди рухнут. Как выбраться из "гетто" в самом центре Владимира? Расскажет Никита Королёв.