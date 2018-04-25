Сезон шашлыков традиционно открывается на майские праздники.
Роспотребнадзор озаботился тем, чтобы отдых россиянам не омрачили неприятности
в виде испорченного блюда – и опубликовал подробные рекомендации по выбору мяса
для праздничного стола.
Сезон шашлыков традиционно открывается на майские праздники.
Роспотребнадзор озаботился тем, чтобы отдых россиянам не омрачили неприятности
в виде испорченного блюда – и опубликовал подробные рекомендации по выбору мяса
для праздничного стола.
Особое внимание эксперты советуют обратить на срок годности,
упаковку и маринад – а также внешний вид и запах мяса. "Приобретайте
пищевые продукты в стационарных предприятиях торговли. Обратите внимание на
сопроводительную документацию: накладная на товар, сертификат соответствия,
ветеринарная справка на мясо должны быть у продавца обязательно", – пишут
специалисты.
Если вы покупаете охлажденное мясо, то обращайте внимание на
его внешний вид и запах. Если продукт отдает затхлостью, сыростью, химией или
гнилью, от него следует отказаться. Иногда под видом охлажденного мяса продают
размороженное. Отличить его просто. Надавите на мясо пальцем. Во-первых, оно
должно быть упругим. У размороженного продукта более интенсивный цвет, рыхлая
консистенция, красный мясной сок. Его также можно использовать для шашлыка, но
вкус, конечно, будет похуже.
Если же вы приобретаете упаковку шашлыка в виде пластикового
ведра, то в первую очередь проверьте крышку. Она должна быть немного вогнутой -
иначе за качество мяса нельзя поручиться. Обратите внимание на дату
изготовления. Уксусно-лимонные маринады не дают испортиться мясу в течение 3
дней, а майонезно-кефирный соус портится быстрее.
Тут также легко понять, охлажденное или замороженное мясо
использовал производитель. Охлажденное мясо поглощает маринад, в то время как
замороженное мясо, залитое уксусом, выделяет сок, отмечают специалисты
Роспотребнадзора.