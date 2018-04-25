Сезон шашлыков традиционно открывается на майские праздники. Роспотребнадзор озаботился тем, чтобы отдых россиянам не омрачили неприятности в виде испорченного блюда – и опубликовал подробные рекомендации по выбору мяса для праздничного стола.

Сезон шашлыков традиционно открывается на майские праздники.Роспотребнадзор озаботился тем, чтобы отдых россиянам не омрачили неприятностив виде испорченного блюда – и опубликовал подробные рекомендации по выбору мясадля праздничного стола.Особое внимание эксперты советуют обратить на срок годности,упаковку и маринад – а также внешний вид и запах мяса. "Приобретайтепищевые продукты в стационарных предприятиях торговли. Обратите внимание насопроводительную документацию: накладная на товар, сертификат соответствия,ветеринарная справка на мясо должны быть у продавца обязательно", – пишутспециалисты.Если вы покупаете охлажденное мясо, то обращайте внимание наего внешний вид и запах. Если продукт отдает затхлостью, сыростью, химией илигнилью, от него следует отказаться. Иногда под видом охлажденного мяса продаютразмороженное. Отличить его просто. Надавите на мясо пальцем. Во-первых, онодолжно быть упругим. У размороженного продукта более интенсивный цвет, рыхлаяконсистенция, красный мясной сок. Его также можно использовать для шашлыка, новкус, конечно, будет похуже.Если же вы приобретаете упаковку шашлыка в виде пластиковоговедра, то в первую очередь проверьте крышку. Она должна быть немного вогнутой -иначе за качество мяса нельзя поручиться. Обратите внимание на датуизготовления. Уксусно-лимонные маринады не дают испортиться мясу в течение 3дней, а майонезно-кефирный соус портится быстрее.Тут также легко понять, охлажденное или замороженное мясоиспользовал производитель. Охлажденное мясо поглощает маринад, в то время какзамороженное мясо, залитое уксусом, выделяет сок, отмечают специалистыРоспотребнадзора.