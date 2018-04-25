Нарушениями здоровья в таких важных органах как ухо, нос и горло, занимается оториноларинголог.

Нарушениями здоровья в таких важных органах как ухо, нос и горло, занимается оториноларинголог. Обращение к помощи специалистов в медицинском центре «Надежда» позволяет успешно справляться даже с запущенными заболеваниями. Любой врач-лор в Калининграде – специалист высшей категории, который имеет большой практический опыт.

Частная клиника с хорошей репутацией: внимание, правильный диагноз, эффективное лечение

Поликлинический центр предоставляет расширенный перечень услуг по лечению различных недугов, в том числе в сфере отоларингологии. Они оказываются как взрослым, так и маленьким пациентам. Квалификация врачей, новейшее оборудование и ответственность медперсонала позволяют с достоверным результатом проводить:



обследования и анализы;



хирургические вмешательства;



лечение или профилактику.



Любому посетителю важно знать, какие болезни лечит лор (отоларинголог) в медицинском центре. Их перечень, который постоянно расширяется, включает лечение:



ринита;



гайморита;



фарингита;



отита;



ринита;



ларингита;



тонзиллита;



ангины;



синусита;



стеноза гортани;



фронтита и пр.



В практике клиники широко применяются ультразвуковое, лазерное, эндоскопическое оборудование. Оно гарантирует точную диагностику типа патологии. Инструментальные исследования, УЗИ, сурдологические, эндоскопические и прочие обеспечивают оперативную постановку диагнозов в затруднительных случаях. Обратившись в медицинский центр «Надежда», пациент быстро получит информацию о том, какие заболевания лечит лор.

Высокая эффективность: сочетание знаний и новых передовых технологий

Прием ведут врачи высшей категории, в том числе с большим опытом проведения хирургических вмешательств. В их распоряжении – множество функциональных инструментов, лазеры, жесткие и гибкие эндоскопы ведущих производителей. Деликатное и малотравматичное оборудование обеспечивает проведение операций амбулаторно. К их числу относятся удаление полипов, аденоидов, исправление носовой перегородки, проведение ринопластики и других процедур. Их простота и качество позволяет больным быстро возвратиться к привычному образу жизни. Пациенты могут обращаться за помощью с заболеваниями из перечня того, что лечат врачи лор-поликлиники. Информация доступна на сайте, возможно получить консультацию по телефону или на личном приеме.