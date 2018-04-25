Зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил о том, что кандидатура на пост премьера может быть утверждена уже на следующий день после инаугурации президента.

Зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил о том, что кандидатура на пост премьера может быть утверждена уже на следующий день после инаугурации президента.Он подчеркнул, что обычно назначение премьера происходит на следующий день после инаугурации президента. Так было не всегда, но большой авторитет Владимира Путина "позволяет довольно быстро проводить эту процедуру", - сообщает"Считается, что это его кандидатура, он ему доверяет, а к нему большое доверие людей, соответственно, эта фигура проходит довольно быстро процедуры", — сказал депутат.Емельянов напомнил, что в 1998 году даже намечался правительственный кризис, когда депутаты дважды отклонили кандидатуру Виктора Черномырдина на пост премьера, лишь в сентябре стороны пришли к компромиссу и на пост председателя правительства назначили Евгения Примакова."Так что все зависит от политической ситуации. Если президент имеет высокий авторитет, то это проходит очень быстро, практически автоматом. Если же президент такого влияния не имеет, то процедура очень сложная, то есть не формальная процедура, а предварительное согласование", — пояснил парламентарий.Выборы президента России прошли 18 марта. Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов. Инаугурация состоится 7 мая.