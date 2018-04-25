Американские корабли смогут заходить в Каспийское море. Казахстан открыл свои порты для США.

Американские корабли смогут заходить в Каспийское море. Казахстаноткрыл свои порты для США.Соединенные Штаты смогут пользоваться альтернативныммаршрутом отправки своих грузов в Афганистан в обход России. Для американскихсудов открыты порты Актау и Курык на казахстанском побережье Каспия. ПрезидентКазахстана в ближайшие дни намерен подписать соглашение, которое СенатКазахстана утвердил в марте 2018 года.Вашингтон сам предложил Астане маршрут транзита специальныхгрузов. Он будет пролегать из Грузии и Азербайджана через Каспийское море вКазахстан. Далее груз отправится по железной дороге в Узбекистан, а уже оттуда– в Афганистан.Напомним, о "новом уровне стратегического партнерства"между США и Казахстаном было заявлено в январе 2018 годаю Тогда Нурсултан Назарбаевпосетил с официальным визитом Соединенные Штаты. Сейчас же в Астане заявляют,что соглашение подписано исключительно в интересах республики какстратегического партнера Вашингтона, который "стремится к поддержанию мирав соседнем Афганистане".По мнению директора по научным и образовательным проектамЦентра традиционных культур Александра Собянина, особой угрозы интересам Россиисоглашение Вашингтона с Астаной не несет. Тем не менее, появление любогокорабля под американским флагом в акватории Каспийского моря нежелательно,передают "Известия".Ранее Dni.Ru сообщали о том, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. Эксперты между тем отмечают, что подобный шаг – скорее всего, пиар-акция, направленная на внешнего "потребителя".Обсуждение вопроса по переходу на латиницу началось в Казахстане более полугода назад. Концепция реформы отражена в стратегии "Казахстан-2050", которая была принята около пяти лет назад. В целом переход от кириллицы к латинскому алфавиту должен завершиться в республике к 2025 году.