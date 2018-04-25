Нацполиция Украины объявила о наборе патрульных, которые
будут нести службу в отделе по Крыму и Севастополю. Их разместят на
границе с полуостровом. Не исключено, что Киев решит использовать их для
очередных провокаций на Перекопе.
Нацполиция Украины объявила о наборе патрульных, которые
будут нести службу в отделе по Крыму и Севастополю. Их разместят на
границе с полуостровом. Не исключено, что Киев решит использовать их для
очередных провокаций на Перекопе.
Всего нацполиции требуются 60 человек, сообщает пресс-служба
со ссылкой на руководителя организации Сергея Князева. Он отметил, что главное
управление национальной полиции по Крыму и Севастополю работает еще с 2015
года.
По его словам, 60 патрульных будут дежурить на трех дорогах,
которые ведут на полуостров. Князев заявил, что украинцев при подъезде к Крыму
будет встречать "крымская" полиция. После полного укомплектования
личного состава будущие патрульные пройдут четырехмесячный курс обучения, а
затем поступят на службу на постоянной основе.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко внес в
Верховную раду законопроект о лишении гражданства Незалежной тех жителей
Крымского полуострова, кто получил российские паспорта. По сути Киев на
официальном уровне зафиксировал свой отказ от региона.
Как говорится в тексте нормативно-правового акта, получение
российского паспорта – это "противоправное действие на временно
оккупированной территории". Кроме того, законопроект определяет, что
украинскими гражданами являются те, кто на момент провозглашения независимости
Незалежной в августе 1991 году постоянно проживал на территории полуострова. В
документе отмечается, что принадлежность этих людей к украинскому гражданству
устанавливается на срок до 1 мая 2018 года.
Киев после воссоединения Крыма с Россией периодически
пытается ударить Крым как можно больнее. Полуостров уже пережил энергетическую,
транспортную, продовольственную и прочие блокады. Размещение подразделений
нацполиции на границе с полуостровом, видимо, может иметь далеко идущие
последствия. Киев способен использовать патрульных для очередных провокаций на
Перекопе, в том числе вооруженных.