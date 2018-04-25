Нацполиция Украины объявила о наборе патрульных, которые будут нести службу в отделе по Крыму и Севастополю. Их разместят на границе с полуостровом. Не исключено, что Киев решит использовать их для очередных провокаций на Перекопе.

Нацполиция Украины объявила о наборе патрульных, которыебудут нести службу в отделе по Крыму и Севастополю. Их разместят награнице с полуостровом. Не исключено, что Киев решит использовать их дляочередных провокаций на Перекопе.Всего нацполиции требуются 60 человек, сообщает пресс-службасо ссылкой на руководителя организации Сергея Князева. Он отметил, что главноеуправление национальной полиции по Крыму и Севастополю работает еще с 2015года.По его словам, 60 патрульных будут дежурить на трех дорогах,которые ведут на полуостров. Князев заявил, что украинцев при подъезде к Крымубудет встречать "крымская" полиция. После полного укомплектованияличного состава будущие патрульные пройдут четырехмесячный курс обучения, азатем поступят на службу на постоянной основе.Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко внес вВерховную раду законопроект о лишении гражданства Незалежной тех жителейКрымского полуострова, кто получил российские паспорта. По сути Киев наофициальном уровне зафиксировал свой отказ от региона.Как говорится в тексте нормативно-правового акта, получениероссийского паспорта – это "противоправное действие на временнооккупированной территории". Кроме того, законопроект определяет, чтоукраинскими гражданами являются те, кто на момент провозглашения независимостиНезалежной в августе 1991 году постоянно проживал на территории полуострова. Вдокументе отмечается, что принадлежность этих людей к украинскому гражданствуустанавливается на срок до 1 мая 2018 года.Киев после воссоединения Крыма с Россией периодическипытается ударить Крым как можно больнее. Полуостров уже пережил энергетическую,транспортную, продовольственную и прочие блокады. Размещение подразделенийнацполиции на границе с полуостровом, видимо, может иметь далеко идущиепоследствия. Киев способен использовать патрульных для очередных провокаций наПерекопе, в том числе вооруженных.