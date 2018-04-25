Зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов рассказал о процедуре утверждения предложенного президентом России премьера. По его словам, обычно это происходит на следующий день после инаугурации главы государства.

Зампредкомитета Госдумы по госстроительству и законодательству МихаилЕмельянов рассказал о процедуре утвержденияпредложенного президентом России премьера. По его словам, обычноэто происходит на следующий день после инаугурации главы государства.Политик отметил, что так было не всегда, но большойавторитет Владимира Путина "позволяет довольно быстро проводить этупроцедуру". При этом он добавил, что все зависит от политической ситуации."Считается, что это егокандидатура, он ему доверяет, а к нему большое доверие людей,соответственно, эта фигура проходит довольно быстро процедуры", – цитируетдепутата РИА Новости."Все зависитот политической ситуации. Если же президент такого влияния не имеет,то процедура очень сложная, то есть не формальная процедура,а предварительное согласование", – пояснил парламентарий.Михаил Емельянов напомнил, что в 1998 году намечалсяправительственный кризис, когда депутаты дважды отклонили кандидатуру ВиктораЧерномырдина на пост премьера. И только в сентябре стороны они пришлик компромиссу, назначив на пост председателя правительства ЕвгенияПримакова.Выборы президента России прошли 18марта. Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов. Инаугурациясостоится 7 мая.Материал дополняется