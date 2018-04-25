Зампред
комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил
Емельянов рассказал о процедуре утверждения
предложенного президентом России премьера. По его словам, обычно
это происходит на следующий день после инаугурации главы государства.
Зампред
комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил
Емельянов рассказал о процедуре утверждения
предложенного президентом России премьера. По его словам, обычно
это происходит на следующий день после инаугурации главы государства.
Политик отметил, что так было не всегда, но большой
авторитет Владимира Путина "позволяет довольно быстро проводить эту
процедуру". При этом он добавил, что все зависит от политической ситуации.
"Считается, что это его
кандидатура, он ему доверяет, а к нему большое доверие людей,
соответственно, эта фигура проходит довольно быстро процедуры", – цитирует
депутата РИА Новости.
"Все зависит
от политической ситуации. Если же президент такого влияния не имеет,
то процедура очень сложная, то есть не формальная процедура,
а предварительное согласование", – пояснил парламентарий.
Михаил Емельянов напомнил, что в 1998 году намечался
правительственный кризис, когда депутаты дважды отклонили кандидатуру Виктора
Черномырдина на пост премьера. И только в сентябре стороны они пришли
к компромиссу, назначив на пост председателя правительства Евгения
Примакова.
Выборы президента России прошли 18
марта. Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов. Инаугурация
состоится 7 мая.
Материал дополняется