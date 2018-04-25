В индивидуальных соревнованиях сотрудники ГУ МВД России по г. Москве заняли первые места в 6 из 8 весовых групп...

20 апреля в спортивном комплексе ГУ МВД России по г. Москве состоялись комплексные городские соревнования МГО ВФСО Динамо по самбо.В соревнованиях приняли участие 47 сотрудников, которые представили 6 сборных команд местных организаций МГО ВФСО «Динамо»: МО №1 – ГУ МВД России по г. Москве, МО №2 – Управление на транспорте МВД России по ЦФО, МО №4 – Центральный округ войск Национальной гвардии РФ, МО №5 – Отдельная дивизия оперативного назначения войск им. Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации, МО №6 – Региональная общественная организация «Спортивная федерация пожарных и спасателй», МО №8 – Управление ФСИН России по г. Москве.В командном зачете 1-е место заняла сборная ГУ МВД России по г. Москве. На 2-м месте команда Центрального округа войск Национальной гвардии РФ. 3-е место - отдельная дивизия оперативного назначения войск Национальной гвардии РФВ индивидуальных соревнованиях сотрудники ГУ МВД России по г. Москве заняли первые места в 6 из 8 весовых групп.В весовой категории до 52 кг:1 место – Черенцов Денис (ГУ МВД России по г. Москве);2 место – Савин Андрей (Центральный округ войск Национальной гвардии РФ);3 место – Смирнов Даниил (Отдельная дивизия оперативного назначения войск им. Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации).В весовой категории до 57 кг:1 место – Данькевич Николай (ГУ МВД России по г. Москве);2 место – Кинжигалиев Андрей (Региональная общественная организация «Спортивная федерация пожарных и спасателй»);3 место – Мисостищков Ислам (Отдельная дивизия оперативного назначения войск им. Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации).В весовой категории до 62 кг:1 место – Тухфатулин Илья (Центральный округ войск Национальной гвардии РФ);2 место – Жусупмаматов Эржаномар (Отдельная дивизия оперативного назначения войск им. Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации);3 место – Сергеев Виталий (ГУ МВД России по г. Москве).В весовой категории до 68 кг:1 место – Гомбодорж Батдорж (Центральный округ войск Национальной гвардии РФ);2 место – Матвиюк Григорий (Центральный округ войск Национальной гвардии РФ);3 место – Кузнецов Андрей (Управление на транспорте МВД России по ЦФО).В весовой категории до 74 кг:1 место – Лебезов Александр (ГУ МВД России по г. Москве);2 место – Абрамов Александр (Центральный округ войск Национальной гвардии РФ);3 место – Сидоров Андрей (Отдельная дивизия оперативного назначения войск им. Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации).В весовой категории до 82 кг:1 место – Фетисов Алексей (Центральный округ войск Национальной гвардии РФ);2 место – Ибрагимов Рамазан (Отдельная дивизия оперативного назначения войск им. Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации);3 место – Старушок Сергей Александрович (Региональная общественная организация «Спортивная федерация пожарных и спасателй»).В весовой категории до 90 кг:1 место – Габилая Ираклий (ГУ МВД России по г. Москве);2 место – Лыгин Игорь (ГУ МВД России по г. Москве);3 место – Насыров Евгений (Центральный округ войск Национальной гвардии РФ).В весовой категории до 100 кг:1 место – Сабанов Мурат (ГУ МВД России по г. Москве);2 место – Тимиряев Юрий (Отдельная дивизия оперативного назначения войск им. Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации);3 место – Сорокин Антон (Управление ФСИН России по г. Москве).В весовой категории свыше 100 кг:1 место – Смерека Эдгар (ГУ МВД России по г. Москве);2 место – Гончарук Роман (Центральный округ войск Национальной гвардии РФ);3 место – Сунгуров Темирлан (Отдельная дивизия оперативного назначения войск им. Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации).Соревнования проведены в соответствии с Положением о комплексных городских соревнованиях Спартакиады Московской городской организации ВФСО «Динамо».