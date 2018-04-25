Андрей Кончаловский стал кавалером Ордена за заслуги перед Итальянской республикой. Торжественная церемония прошла в посольстве Италии в Москве.

Андрей Кончаловский стал кавалером Ордена за заслуги перед Итальянской республикой. Торжественная церемония прошла в посольстве Италии в Москве.Как сообщает телеканал "Россия 24", высшая награда была присвоена режиссеру за его вклад в театральное и кинематографическое искусство, а также поддержку культурных инициатив посольства.Как уточняет РИА Новости, открывая вечер, посол Паскуале Террачано заявил, что награда присуждена решением президента Италии Серджо Маттареллы. В ходе церемонии награждения было подчеркнуто, что Кончаловский "при любой возможности демонстрировал величайшую готовность поддержать культурные инициативы посольства Италии в Москве".