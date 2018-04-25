Эксперты медико-генетического центра Genotek пришли к неутешительным выводам. Специалисты выяснили, что противозачаточные таблетки и мутации в ДНК повышают риск тромбоза в 35 раз у каждой тридцатой женщины России.

Экспертымедико-генетического центра Genotek пришли к неутешительным выводам.Специалисты выяснили, что противозачаточныетаблетки и мутации в ДНК повышают риск тромбоза в 35 раз у каждой тридцатойженщины России.У трех из ста женщин обнаружена мутация в генеF5 (мутацией Лейдена), которая при приеме оральных контрацептивов способствуетобразованию венозных тромбозов. Представительницам прекрасного пола с даннымотклонением в ДНК рекомендуется отказаться от приема противозачаточных таблетоки выбрать другой метод контрацепции. Безпредрасполагающих мутаций риск тромбозов при приеме оральных контрацептивовсоставляет 3,8 раз (почти в десять раз ниже).Эксперты с 15 января по 15 апреля этого года провели исследование. В ходенего для оценки частоты встречаемости мутации Лейдена и других генетическихвариантов было проведено обследование 1166 женщин в возрасте от 20 до 45 лет.Больше всего участниц было из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Сочи,Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока и Новосибирска.Венозные тромбозы опасны тем, что перемещающийся с кровотоком тромб можетпривести к закупорке легочных артерий. А это в свою очередь зачастую чревато внезапнойсмертью."Венозные тромбозы появляются по разным причинам, в том числе из-загенетической предрасположенности. Мутация Лейдена в гене F5 ― один из наиболееизвестных генетических вариантов, повышающих риск тромбозов. Кроме нее рискмогут увеличивать и более редкие мутации в генах PROC, PROS1 и SERPINC1", -рассказала Светлана Пивоварова, врач эндокринолог-гинеколог, заведующаяполиклиническим отделением К+31. Специалисты советуют перед приемомконтрацептивов пройти генетический анализ. Это позволит узнать возможные рискисмертельно опасных побочных эффектов.