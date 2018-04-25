Эксперты
медико-генетического центра Genotek пришли к неутешительным выводам.
Специалисты выяснили, что противозачаточные
таблетки и мутации в ДНК повышают риск тромбоза в 35 раз у каждой тридцатой
женщины России.
Эксперты
медико-генетического центра Genotek пришли к неутешительным выводам.
Специалисты выяснили, что противозачаточные
таблетки и мутации в ДНК повышают риск тромбоза в 35 раз у каждой тридцатой
женщины России.
У трех из ста женщин обнаружена мутация в гене
F5 (мутацией Лейдена), которая при приеме оральных контрацептивов способствует
образованию венозных тромбозов. Представительницам прекрасного пола с данным
отклонением в ДНК рекомендуется отказаться от приема противозачаточных таблеток
и выбрать другой метод контрацепции. Без
предрасполагающих мутаций риск тромбозов при приеме оральных контрацептивов
составляет 3,8 раз (почти в десять раз ниже).
Эксперты с 15 января по 15 апреля этого года провели исследование. В ходе
него для оценки частоты встречаемости мутации Лейдена и других генетических
вариантов было проведено обследование 1166 женщин в возрасте от 20 до 45 лет.
Больше всего участниц было из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Сочи,
Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока и Новосибирска.
Венозные тромбозы опасны тем, что перемещающийся с кровотоком тромб может
привести к закупорке легочных артерий. А это в свою очередь зачастую чревато внезапной
смертью.
"Венозные тромбозы появляются по разным причинам, в том числе из-за
генетической предрасположенности. Мутация Лейдена в гене F5 ― один из наиболее
известных генетических вариантов, повышающих риск тромбозов. Кроме нее риск
могут увеличивать и более редкие мутации в генах PROC, PROS1 и SERPINC1", -
рассказала Светлана Пивоварова, врач эндокринолог-гинеколог, заведующая
поликлиническим отделением К+31. Специалисты советуют перед приемом
контрацептивов пройти генетический анализ. Это позволит узнать возможные риски
смертельно опасных побочных эффектов.