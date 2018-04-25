На европейском континенте начались полуфинальные матчи футбольной Лиги чемпионов. В первом поединке 1/2 финала английский Ливерпуль на своем поле принимал итальянскую Рому. Подопечные Юргена Клоппа смогли разгромить римлян со счетом 5:2.

На европейском континенте начались полуфинальные матчи футбольной Лиги чемпионов. В первом поединке 1/2 финала английский "Ливерпуль" на своем поле принимал итальянскую "Рому".В первом тайме команды играли аккуратно, однако первым опасным моментом отметились римляне, когда Александр Коларов дальним ударом сотряс перекладину. Впрочем, ответ "красных" не заставил себя ждать, когда Садио Мане дважды имел возможность поразить ворота, но каждый раз он был неточен. Чуть позже он все-таки поразил створ ворот "Ромы", однако гол был забит из положения вне игры.То, что не получалось у Мане, получилось у бывшего игрока "Ромы", а ныне лучшего футболиста "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха. На 36 минуте египтянин получил мяч в штрафной площади соперника, сместился в центр и с левой ноги все-таки забил гол красивым ударом в "девятку" ворот римлян.Однако на этом Салах не остановился – уже в концовке первого тайма полузащитник получил мяч вразрез от своего партнера по команде и, оказавшись один на один с голкипером "Ромы" Алиссоном, перебросил мяч через оппонента, удвоив преимущество своей команды – 2:0.После перерыва "Ливерпуль" продолжил контролировать ситуацию на поле, а Салах продолжил способствовать увеличению счета в пользу ливерпульцев. Как под копирку он сотворил еще два гола своего клуба: на 56 и 61 минутах он в одинаковых ситуациях получал мяч на правом фланге, прорывался в штрафную, где делал голевой пас сначала на Мане, а затем на Фирмино, доведя счет до крупных 4:0.А спустя восемь минут все тот же Фирмино оформил дубль и сделал счет совсем уже неприличным. Впрочем, футболисты "Ромы" не сдались и в последние десять минут благодаря стараниям Эдина Джеко и Диего Перотти смогли отквитать два мяча, что оставляет им надежду на ответный поединок, который состоится в Риме 2 мая.