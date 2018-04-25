Уроженец Омска Георгий Черкасов приехал в студию телепередачи Прямой эфир с Андреем Малаховым телеканала Россия 1. Пожилой мужчина уверяет, что является биологическим отцом погибшего актера Владислава Галкина.

Уроженец Омска Георгий Черкасов приехал в студию телепередачи"Прямой эфир с Андреем Малаховым" телеканала "Россия 1". Пожилой мужчинауверяет, что является биологическим отцом погибшего актера Владислава Галкина.Георгий рассказал присутствующим, что всегда был поклонникомтворчества Галкина и очень переживал, когда узнал о смерти любимца публики. Позжев одной из телепередач, он увидел репортаж о матери Владислава – сценаристе ЕленеДемидовой.Черкасов угадал в пожилой женщине свою некогда мимолетную любовь."Когда я узнал, что Демидова Елена Петровна – его мама, я двое суток не мог всебя прийти…я сел, смотрю... 25 декабря… девять месяцев назад раз, смотрю 25марта. В это время я с ней был в любовных отношениях", – признался Георгий.По словам пенсионера он познакомился с драматургом Демидовойв 1971 году в купе поезда Омск– Свердловск. Георгий был сражен красотой женщиныи принялся за ухаживания. Их роман продлился всего неделю – Черкасову необходимобыло вернуться на работу в Омск. Мужчина поклялся, что найдет Елену, однакосвое обещание не выполнил.Выслушав рассказ пенсионера, Андрей Малахов отметил, что "Демидова"очень распространенная фамилия, этой женщиной может оказаться кто угодно. Георгийбыл не преклонен: он уверял ведущего, что не может ошибаться.Малахов рассказал присутствующим, что у Георгия Черкасова, вобщем-то, жизнь сложилась удачно: любящая жена, два взрослых наследника,материальный достаток. Пенсионер показал фотографии своего младшего сына и снимкисебя в молодости – зал обомлел от увиденного: мужчины как две капли воды похожина знаменитого артиста Владислава Галкина. Черкасов сообщил, что согласен сделатьДНК– экспертизу.На съемочной площадке появилась актриса Яна Поплавская, онаскептически отнеслась к повествованию омича и решила поговорить немного о самомВладиславе. Поплавская заявила, что в смерти артиста виноваты СМИ, якобы желтаяпресса практически свела его в могилу. "Журналисты угробили! Когда случиласьэта история со стрельбой, ну, только не ленивый не бросился травить его сострашной силой. Он растерялся…Громадное количество людей, которые его зналиотвернулись от него", – высказалась Яна.По признанию актрисы у Галкины были проблемы дома, и оннаходился в состоянии депрессии из-за уголовного преследования. "Заставитьэтого человека извиняться прилюдно перед всей страной – это сломало его. Ончто? Убил? Он что – украл? Нет!", – сдерживая слезы вопрошала Поплавская."Стыдно знаете что? Что хоронили Влада в долг. И я вамклянусь, это была страшная история", – продолжала артистка. Она поведала, что послесмерти звезды его счета оказались заблокированы, а третья супруга ДарьяМихайлова не согласилась продать машину, чтобы оплатить погребение.В завершение Яна обратилась к присутствующим и попросилаоставить Владислава Галкина в покое. В ответ на это Георгий Черкасов отметил, что емуне нужно официальное признание отцовства. "Мне достаточно того, что я знаю. Мнеэтого достаточно", – отметил омич.