Одна из главных звезд сегодняшней сборной Египта – Махмуд Хасан Трезеге. Ему удалось завоевать доверие главного тренера египтян Эктора Купера и стать ключевым игроком в команде, которая приедет на ЧМ-2018 в Россию.

Одна из главных звезд сегодняшней сборной Египта – Махмуд Хасан Трезеге. Ему удалось завоевать доверие главного тренера египтян Эктора Купера и стать ключевым игроком в команде, которая приедет на ЧМ-2018 в Россию.Трезеге внес большой вклад в успешное выступление египетской команды в квалификации, а теперь готовится блеснуть мастерством в финальной части турнира. Безусловно, по этой же причине он сейчас так ярко выступает в составе клуба Касымпаша в чемпионате Турции. Для сборной он стал столь же незаменим, как и нападающий Ливерпуля Мохамед Салах.В марте сборная Египта провела сборы в Швейцарии и сыграла товарищеский матч с Португалией, где Трезеге показал отличную игру. В конце этих сборов футболист побеседовал с FIFA.com. Он рассказал о непростом выступлении Египта в отборочном турнире, о мотивации и о многом другом.– Приближается Чемпионат мира. Что значит для вас возможность сыграть на таком турнире?– Я мечтаю об этом с самых ранних лет. Всякий футболист надеется, что ему удастся однажды сыграть на Чемпионате мира. В последние годы я приложил массу сил, чтобы эта мечта стала явью. Отец перед смертью просил меня помочь Египту вновь попасть на Чемпионат мира. Мне бы так хотелось, чтобы он увидел, как я играю в нашей сборной. Я горд, что мне удалось выполнить его просьбу, и свое выступление на турнире я посвящаю ему.– Отборочный турнир был долгим и непростым. Когда вы почувствовали, что вам по силам добиться успеха?– В Африке теперь легких матчей не бывает. Мы начали второй раунд квалификации с поражения от Чада (0:1). В ответном матче мы победили (4:0), но это было серьезным предупреждением. Мы ясно увидели, с чем нам придется иметь дело. Каждый раз, собираясь вместе, мы говорили себе, что не имеем права упустить этот шанс, что нужно полностью сосредоточиться на тренировках и матчах и забыть о том, что говорят вокруг. Мы чувствовали, что достичь цели будет непросто, но терпение и труд позволят нам воплотить в жизнь мечту всего египетского народа.Эту путевку на мундиаль завоевали не только игроки во главе с тренерским штабом. Нам очень помогала Федерация, нас поддерживали журналисты и болельщики. Клубы тоже учитывали, насколько важны игры сборной, и, к счастью, наши усилия не пропали даром.– Вы играете важную роль в команде Эктора Купера, но в решающем матче против Конго он оставил вас в запасе. Тогда за каких-то полчаса все перевернулось с ног на голову. Расскажите нам об этой игре на стадионе Бург аль-Араб.– Накануне Уганда и Гана сыграли вничью, и это фактически гарантировало нам победу в квалификации и поездку на Чемпионат мира. Болельщики на трибунах уже начали праздновать успех. Но мы-то знали, что матч будет сложным, ведь конголезцам терять было нечего. До перерыва счет так и не был открыт. Я вышел на поле в начале второго тайма, и вскоре мы повели благодаря голу Мохамеда Салаха. Нужно было забивать второй, чтобы чувствовать себя уверенно, но вместо этого случилось невероятное: за две минуты до конца основного времени конголезцы сравняли счет. Это было как гром среди ясного неба.Статистика выступлений в сборнойОтборочный турнир Чемпионата мира: 6 игр (4 в основном составе), 356 минут.Кубок африканских наций КАФ 2017: 6 игр (все в основном составе), 484 минуты.Чемпионат мира по футболу FIFA 2013 (среди игроков до 20 лет): 3 игры (все в основном составе), 240 минут.– Как ваша команда пережила эти безумные минуты? Что вам удалось сделать, чтобы изменить ход игры?– В обычной ситуации у игроков могли бы опуститься руки, но в этом матче пропущенный гол нас только подстегнул. В добавленное время мы организовали тотальный прессинг. Я находился в их штрафной площади, получил передачу, но защитник мне помешал. В следующий раз я решил идти на мяч, что бы ни случилось. Защитник ошибся, и мы заработали пенальти, который реализовал Салах. В этот момент мы поняли, что наша мечта наконец сбывается. Финальный свисток означал, что мы стали участниками Чемпионата мира. Это был исторический матч: мы принесли радость всему египетскому народу, всем арабам, которые нас поддерживали.– Что вы думаете о шансах Египта на выход из группы на Чемпионате мира?– У нас сложная группа. Россия играет дома, при своих болельщиках. Уругвай уже становился чемпионом мира, у них великолепные игроки. Матч против Саудовской Аравии станет арабским дерби. Чтобы выйти в плей-офф, надо хорошо подготовиться к поездке в Россию, быть уверенными в себе и не терять концентрацию. Каждый матч надо играть как финальный. Товарищеская встреча с Португалией, действующим чемпионом Европы, – это то, на что нам надо ориентироваться. Мы не должны никого бояться на Чемпионате мира.– Вам не так уж много лет – всего 23, – но вы сумели завоевать доверие Эктора Купера. Как вы планируете сохранить за собой место в основе на Чемпионате мира?– Еще ребенком я очень упорно тренировался, и это дает свои плоды во время матчей. Когда в сборную пришел Купер, я сумел ухватиться за представившийся шанс и продолжал упорно работать. Наш тренер очень уважает игроков, которые выкладываются на поле и выполняют тренерские установки. Именно так я сумел завоевать его доверие и сыграл во всех отборочных матчах. В прошлом году я сыграл даже на Кубке африканских наций. Я благодарен ему за все, что он для меня сделал, и обещаю, что в ближайшее время постараюсь еще улучшить свое мастерство.– Вы сыграли на Чемпионате мира по футболу FIFA 2013 (среди игроков до 20 лет) в Турции. Что это вам дало?– Это был очень важный опыт. Я многому научился в период между Кубком Африки среди молодежных сборных и этим турниром, где мы сыграли с Англией, Чили и Ираком. Мы надеялись, что сумеем выйти из этой группы, но главное, что мы все-таки набрались опыта. Я забил гол англичанам, а после возвращения с турнира подписал профессиональный контракт с Аль-Ахли. Надеюсь, этот опыт будет полезен нашей сборной на Чемпионате мира.Карьера в клубе Аль-АхлиОдна победа в чемпионате и два Суперкубка Египта.Две победы в Лиге чемпионов КАФ, один Кубок КАФ, два Суперкубка КАФ.Два участия в Клубном чемпионате мира по футболу FIFA (2012 и 2013 гг.).– Теперь давайте поговорим о вашей карьере. Вы решили уехать из Аль-Ахли в Европу. Как вы оцениваете прошедшие два года?– Это было непростое решение, но необходимое. Я стал игроком Андерлехта и продолжал усердно трудиться. Клуб отдал меня в аренду в Мускрон, и там я в прошлом сезоне показал все, на что способен. Меня очень критиковали за решение уйти в клуб Касымпаша, но мне хотелось доказать, что я могу играть в сильном чемпионате. Думаю, что моя статистика (28 игр в основе, 11 голов и 5 голевых передач) говорит сама за себя. Сезон в Касымпаше складывается лучше, чем предыдущий, и я благодарен тем, кто каждую неделю поздравляет меня с этим. Это результат долгой работы.