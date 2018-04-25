Вертолет Ка-29, потерпевший крушение 12 апреля 2018 года при проведении ночных испытательных полетов, обнаружен в Балтийском море.

Вертолет Ка-29, потерпевший крушение 12 апреля 2018 года при проведении ночных испытательных полетов, обнаружен в Балтийском море.Как передает ТАСС, об этом рассказал информированный источник в силовых структурах.По словам собеседника агентства, боевая машина находилась на глубине 40 метров, в 6 километрах от берега. В кабине найдено тело одного из пилотов, а также один из "черных ящиков".Обломки вертолета нашли и погрузили на борт одного из кораблей Балтийского флота вечером 23 апреля.Ка-29 потерпел катастрофу в Балтийском море 12 апреля около 23:30 мск при проведении ночных испытательных полетов. В тот момент, когда отрабатывал взлет и посадку на борт большого десантного корабля "Иван Грен". При этом оба пилота предприятия-изготовителя вертолета погибли.По факту крушения военным следственным отделом СКР по Балтийскому гарнизону было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил полетов или подготовки к ним".К расследованию катастрофы подключилась также служба безопасности полетов Государственной авиации, создав комиссию, в состав которой включены представители разработчика вертолета — АО "Камов".