В испанской глубинке нашли пожилую женщину, безумно похожую на президента США Дональда Трампа. Это жительница муниципалитета Кабана-де-Бергантиньос Долорес Лейс Антело.

В испанской глубинке нашли пожилуюженщину, безумно похожую на президента США Дональда Трампа. Это жительница муниципалитетаКабана-де-Бергантиньос Долорес Лейс Антело.Первой всвоем Instagram ее фото разместила испанская журналистка ПаулаВаскес. Она делала репортаж, посвященный последствиям недавних штормов, и дляматериала бабуля позировала с мотыгой на ферме.Снимок сталвирусным, поскольку Долорес поразительно похожа на американского лидера. Фотомоментально подхватили пользователи Twitter и других соцсетей. "Бедная женщина... Но да,сходство невероятное", — признают микроблогерыиз Испании.Вскоре Антелозаинтересовались СМИ по всему миру. "Один из них является лидером свободногомира и сидит в Белом доме, а другая живет более скромно в испанской провинции,но они настолько похожи, словно были близнецами, разлученными при рождении", – пишетамериканский журнал Newsweek. Автор статьи иронично подметил, что, еслизаменить мотыгу на фото на клюшку для гольфа, сходство с Трампом станет ещеболее явным.Сама Долорес рассказала, что знает о своей популярности, хотя непонимает, почему стала знаменитой. "Наверное, это все из-за цвета моих волос",– считает бабуля. Теперь соседи называют ее "двоюродным братом Трампа".Ранее двойника нашли и у жены американского президентаМеланьи Трамп. СМИ США посчитали, что стиль одежды и манера поведения первой леди схожи с таковыми у героиниизвестного сериала "Карточный домик", актрисы Робин Райт.