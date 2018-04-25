В испанской глубинке нашли пожилую
женщину, безумно похожую на президента США Дональда Трампа. Это жительница муниципалитета
Кабана-де-Бергантиньос Долорес Лейс Антело.
В испанской глубинке нашли пожилую
женщину, безумно похожую на президента США Дональда Трампа. Это жительница муниципалитета
Кабана-де-Бергантиньос Долорес Лейс Антело.
Первой в
своем Instagram ее фото разместила испанская журналистка Паула
Васкес. Она делала репортаж, посвященный последствиям недавних штормов, и для
материала бабуля позировала с мотыгой на ферме.
Снимок стал
вирусным, поскольку Долорес поразительно похожа на американского лидера. Фото
моментально подхватили пользователи Twitter и других соцсетей. "Бедная женщина... Но да,
сходство невероятное", — признают микроблогеры
из Испании.
Вскоре Антело
заинтересовались СМИ по всему миру. "Один из них является лидером свободного
мира и сидит в Белом доме, а другая живет более скромно в испанской провинции,
но они настолько похожи, словно были близнецами, разлученными при рождении", – пишет
американский журнал Newsweek. Автор статьи иронично подметил, что, если
заменить мотыгу на фото на клюшку для гольфа, сходство с Трампом станет еще
более явным.
Сама Долорес рассказала, что знает о своей популярности, хотя не
понимает, почему стала знаменитой. "Наверное, это все из-за цвета моих волос",
– считает бабуля. Теперь соседи называют ее "двоюродным братом Трампа".
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