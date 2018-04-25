13 июня 2018 года состоится
грандиозный гала-концерт звезд мировой сцены, посвященный Чемпионату мира по
футболу. Денис Мацуев, Анна Нетребко,
Юсиф Эйвазов, Роберто Аланья, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и Альбина
Шагимуратова выступят на Красной площади в Москве. Гала-концерт пройдет в
сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра, дирижер – маэстро
Валерий Гергиев.
13 июня 2018 года состоится
грандиозный гала-концерт звезд мировой сцены, посвященный Чемпионату мира по
футболу. Денис Мацуев, Анна Нетребко,
Юсиф Эйвазов, Роберто Аланья, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и Альбина
Шагимуратова выступят на Красной площади в Москве. Гала-концерт пройдет в
сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра, дирижер – маэстро
Валерий Гергиев.
Артисты соберутся вместе, чтобы
посвятить свое выступление Чемпионату мира по футболу, ведь музыка и спорт –
это универсальные языки, на которых говорят люди самых разных национальностей.
Музыка и спорт усиливают друг друга, объединяя людей, вне зависимости от их
возраста и пола, профессии и достатка, политических взглядов и религиозных
убеждений. Именно поэтому так популярна традиция открывать крупнейшие
спортивные соревнования знаменательными гала-концертами, на которых собираются
лучшие исполнители со всего мира.
Примечательно то, что чаще всего
спортивные состязания открывают именно оперные звезды, потому что классическая
музыка – это универсальный код, понятный жителям всех стран. Монсеррат
Кабалье и Фредди Меркьюри, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас, открывавшие
Олимпиаду в Барселоне, задали высокую исполнительскую планку, которую спустя
несколько лет поддержал Лучано Паваротти, прославивший на весь мир арию "Nessun
Dorma" на Зимних Олимпийских играх в Турине.
Высокий уровень мастерства
продемонстрируют и российские артисты, живущие сегодня в разных странах мира и
выступающие в лучших оперных театрах. Они известны своим талантом и
виртуозностью, трудолюбием и уникальным отношением к жизни. Именно они
представляют Россию на мировой культурной арене сегодня, и именно они
специально приедут поздравить хозяйку Чемпионата 2018 года с открытием
грандиозного спортивного праздника. Звезды мировой сцены исполнят лучшие
произведения классического репертуара.
Специальный гость концерта –
легендарный французский тенор итальянского происхождения Роберто Аланья.
Накануне своего визита в Россию он поделился своими ожиданиями: "Я очень
счастлив, что смогу принять участие в этом знаменательном концерте на Красной
площади. Это знаковое мероприятие не только для России, но и для всего мира. Я
буду выступать со своими друзьями на одной сцене, в самом сердце вашей страны,
и все мы действительно очень горды тем, что нам выпала честь быть частью этого
грандиозного события".
Начало концерта в 20.00.