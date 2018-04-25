13 июня 2018 года состоится грандиозный гала-концерт звезд мировой сцены, посвященный Чемпионату мира по футболу. Денис Мацуев, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Роберто Аланья, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и Альбина Шагимуратова выступят на Красной площади в Москве. Гала-концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра, дирижер – маэстро Валерий Гергиев.

13 июня 2018 года состоитсяграндиозный гала-концерт звезд мировой сцены, посвященный Чемпионату мира пофутболу. Денис Мацуев, Анна Нетребко,Юсиф Эйвазов, Роберто Аланья, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и АльбинаШагимуратова выступят на Красной площади в Москве. Гала-концерт пройдет всопровождении симфонического оркестра Мариинского театра, дирижер – маэстроВалерий Гергиев.Артисты соберутся вместе, чтобыпосвятить свое выступление Чемпионату мира по футболу, ведь музыка и спорт –это универсальные языки, на которых говорят люди самых разных национальностей.Музыка и спорт усиливают друг друга, объединяя людей, вне зависимости от ихвозраста и пола, профессии и достатка, политических взглядов и религиозныхубеждений. Именно поэтому так популярна традиция открывать крупнейшиеспортивные соревнования знаменательными гала-концертами, на которых собираютсялучшие исполнители со всего мира.Примечательно то, что чаще всегоспортивные состязания открывают именно оперные звезды, потому что классическаямузыка – это универсальный код, понятный жителям всех стран. МонсерратКабалье и Фредди Меркьюри, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас, открывавшиеОлимпиаду в Барселоне, задали высокую исполнительскую планку, которую спустянесколько лет поддержал Лучано Паваротти, прославивший на весь мир арию "NessunDorma" на Зимних Олимпийских играх в Турине.Высокий уровень мастерствапродемонстрируют и российские артисты, живущие сегодня в разных странах мира ивыступающие в лучших оперных театрах. Они известны своим талантом ивиртуозностью, трудолюбием и уникальным отношением к жизни. Именно онипредставляют Россию на мировой культурной арене сегодня, и именно ониспециально приедут поздравить хозяйку Чемпионата 2018 года с открытиемграндиозного спортивного праздника. Звезды мировой сцены исполнят лучшиепроизведения классического репертуара.Специальный гость концерта –легендарный французский тенор итальянского происхождения Роберто Аланья.Накануне своего визита в Россию он поделился своими ожиданиями: "Я оченьсчастлив, что смогу принять участие в этом знаменательном концерте на Краснойплощади. Это знаковое мероприятие не только для России, но и для всего мира. Ябуду выступать со своими друзьями на одной сцене, в самом сердце вашей страны,и все мы действительно очень горды тем, что нам выпала честь быть частью этогограндиозного события".Начало концерта в 20.00.