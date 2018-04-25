Руководители Главного управления МВД России по г. Москве делают все возможное для того, чтобы сегодня каждый ветеран-чернобылец чувствовал всестороннюю поддержку...

Руководители Главного управления МВД России по г. Москве совместно с представителями Регионального общественного благотворительного фонда поддержки правоохранительных органов «Петровка, 38» организовали встречу с участниками ликвидации последствий катастрофы.Мероприятие началось с посещения Митинского кладбища, где участников встречи возложили цветы к Мемориальному комплексу в память погибших ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.Затем состоялся прием на Петровке, 38. Ветеранов-чернобыльцев встречали заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, председатель правления регионального общественного Благотворительного фонда поддержки правоохранительных органов «Петровка, 38» генерал-майор внутренней службы Юрий Томашев, директор фонда и главный редактор газеты «Петровка, 38» полковник милиции Александр Обойдихин.С момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции прошло 32 года. В настоящее время в подразделениях Главного управления МВД России по городу Москве из числа участников ликвидации последствий катастрофы продолжают свою служебную и трудовую деятельность 7 сотрудников полиции и 2 работника органов внутренних дел.«26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла авария, ставшая крупнейшей техногенной катастрофой ХХ века. В ликвидации последствий аварии было задействовано около 600 тысяч человек. Более 32 тысяч сотрудников органов внутренних дел в числе первых пришли на помощь миллионам людей. Оставаясь верными Присяге, они с достоинством выполнили свой профессиональный долг. Многих из героев Чернобыля, к сожалению, уже нет среди нас, но их имена, мужество и самоотверженность навсегда останутся в нашей памяти», - подчеркнул заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец.На встречу были приглашены ветераны органов внутренних дел, ветераны-чернобыльцы. Руководители Главного управления МВД России по г. Москве делают все возможное для того, чтобы сегодня каждый из них чувствовал поддержку во всем. Так, по инициативе руководства главка, с целью оперативного реагирования и решения проблем ветеранов, на встречу были приглашены представители ФКУЗ Медико-санитарная часть МВД России по г. Москве, сотрудники Правового управления и представители Центра пенсионного обеспечения ГУ МВД России по г. Москве. Гости обратились к ним с различными вопросами.Затем состоялся концерт. Перед ветеранами выступили участники художественной самодеятельности Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве.В завершение встречи ветераны-чернобыльцы получили подарки от Главного управления МВД России по г. Москве, а также материальную помощь от Регионального общественного благотворительного фонда поддержки правоохранительных органов «Петровка, 38».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве