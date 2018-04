Полиция в Москве выясняет причины серьезного ДТП на Рязанском проспекте. Происшествие попало в объектив камеры наблюдения. КамАЗ, груженый щебнем, вылетел на перекресток на красный сигнал светофора и протаранил внедорожник.

По инерции грузовик вылетел на встречную полосу, где перевернулся еще на одну машину.В результате аварии погиб один человек, еще один получил травмы и был госпитализирован, сообщают "33Live.Ru Дежурная часть".Инцидент произошел в районе пересечения проспекта с Луховицкой улицей.Движения в сторону центра сейчас затруднено.