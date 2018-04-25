Полиция в Москве выясняет причины серьезного ДТП на Рязанском проспекте. Происшествие попало в объектив камеры наблюдения. КамАЗ, груженый щебнем, вылетел на перекресток на красный сигнал светофора и протаранил внедорожник.
Полиция в Москве выясняет причины серьезного ДТП на Рязанском проспекте. Происшествие попало в объектив камеры наблюдения. КамАЗ, груженый щебнем, вылетел на перекресток на красный сигнал светофора и протаранил внедорожник.
#рязанскийпроспект #авария
A post shared by Nope Nope (@nope7935) on Apr 24, 2018 at 10:35am PDT
По инерции грузовик вылетел на встречную полосу, где перевернулся еще на одну машину.
В результате аварии погиб один человек, еще один получил травмы и был госпитализирован, сообщают "33Live.Ru Дежурная часть".
Инцидент произошел в районе пересечения проспекта с Луховицкой улицей.
Движения в сторону центра сейчас затруднено.