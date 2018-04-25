Потерпевший откликнулся в сети Интернет на объявление о продаже оборудования для изготовления криптовалюты и передал продавцу 1 млн рублей, однако последний с денежными средствами скрылся...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 25-летнего жителя столицы, подозреваемого в хищении 1 млн рублей под видом продажи оборудования для изготовления криптовалюты.В отдел полиции поступило сообщение от 24-летнего мужчины о мошенничестве. Потерпевший сообщил, что в сети Интернет откликнулся на объявление о продаже оборудования для изготовления криптовалюты. Встретившись, заявитель передал мужчине денежные средства, однако последний после их получения обещанное не выполнил и скрылся. Материальный ущерб составил 1 млн рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.По данному факту Следственным управлением УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Сотрудники УВД по СВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону: (495) 616-06-01 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29