ЧП в Сургуте. С детской площадки похищен ребенок. Маленькую девочку, несмотря на ее отчаянное сопротивление, схватил и увез неизвестный мужчина. Видео похищение попало в соцсети.

ЧП в Сургуте. С детской площадки похищен ребенок. Маленькую девочку, несмотря на ее отчаянное сопротивление, схватил и увез неизвестный мужчина. Видео похищение попало в соцсети.Предположительно, похищение произошло во дворе дома по улице 30 лет Победы, сообщает РИА Новости. Инцидент произошел 23 апреля, но до сих пор заявлений о похищении от родителей ребенка не поступало.Сотрудники Следственного комитета пытаются выяснить личность женщины, которая привела девочку на детскую площадку. А также устанавливается мужчина, забравший ее. Идет поиск очевидцев происшествия и розыск автомобиля, на котором похититель уехал вместе с ребенком.