Оперная дива Анна Нетребко рассказала поклонникам о последнем
выступлении с Хворостовским. Певица все еще не может принять смерть артиста.
Оперная дива Анна Нетребко рассказала поклонникам о последнем
выступлении с Хворостовским. Певица все еще не может принять смерть артиста.
Нетребко опубликовала в своем Instagram снимок, на котором
она запечатлена вместе со своим супругом Юсифом Эйвазовым и Дмитрием
Хворостовским. Под публикацией она написала: "В этот день год назад мы пели наш
концерт с Димой в Торонто... увы, последний🙏🌹 one year ago
we sang our last concert with Dima in Toronto 🌹🙏❤️".
Подписчики из разных стран выразили свое сожаление по поводу
кончины великого мастера. Многие комментаторы признавались, что не могут
сдержать слез, вспоминая о любимом артисте, ведь для них он был не только национальной гордостью, но и примером для подражания.
"Светлая Память Великому 😢❤️❤️❤️❤️
Боль от утраты не уйдет никогда", "Не
верится, что нет такого человека!", "Светлая память.Он всегда будет в
наших сердцах", " Мой земляк, мой
вдохновитель, благодаря которому я пошел учиться в КГАМиТ(которую он закончил),
был на его концертах и развивал свой вокал с 10 летнего возраста... великий был
человек! R.I.P.", "Национальная
гордость страны!!!Горько и сердце болит, что это теперь только память и не
повторится больше никогда", "Вечная память!!! Трудно осознать до сих пор....",
– с горечью писали поклонники.
Напомним, Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в
кругу близких в Лондоне. На протяжении двух с половиной лет всемирно известный
оперный исполнитель боролся с опухолью мозга. Тело артиста кремировано. Часть
праха захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую капсулу отправили в
родной для исполнителя Красноярск.