Оперная дива Анна Нетребко рассказала поклонникам о последнем выступлении с Хворостовским. Певица все еще не может принять смерть артиста.

Оперная дива Анна Нетребко рассказала поклонникам о последнемвыступлении с Хворостовским. Певица все еще не может принять смерть артиста.Нетребко опубликовала в своем Instagram снимок, на которомона запечатлена вместе со своим супругом Юсифом Эйвазовым и ДмитриемХворостовским. Под публикацией она написала: "В этот день год назад мы пели нашконцерт с Димой в Торонто... увы, последний🙏🌹 one year agowe sang our last concert with Dima in Toronto 🌹🙏❤️".Подписчики из разных стран выразили свое сожаление по поводукончины великого мастера. Многие комментаторы признавались, что не могутсдержать слез, вспоминая о любимом артисте, ведь для них он был не только национальной гордостью, но и примером для подражания."Светлая Память Великому 😢❤️❤️❤️❤️Боль от утраты не уйдет никогда", "Неверится, что нет такого человека!", "Светлая память.Он всегда будет внаших сердцах", " Мой земляк, мойвдохновитель, благодаря которому я пошел учиться в КГАМиТ(которую он закончил),был на его концертах и развивал свой вокал с 10 летнего возраста... великий былчеловек! R.I.P.", "Национальнаягордость страны!!!Горько и сердце болит, что это теперь только память и неповторится больше никогда", "Вечная память!!! Трудно осознать до сих пор....",– с горечью писали поклонники.Напомним, Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года вкругу близких в Лондоне. На протяжении двух с половиной лет всемирно известныйоперный исполнитель боролся с опухолью мозга. Тело артиста кремировано. Частьпраха захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую капсулу отправили вродной для исполнителя Красноярск.