В Москве девушка умерла во время операции по увеличению груди. Все произошло в одной их частных клиник. По предварительным данным, пациентка не пришла в себя после наркоза. В Челябинской области пластическому хирургу и анестезиологу вынесли приговор за аналогичное преступление через 6 лет.

В Москве девушка умерла во время операции по увеличению груди. Все произошло в одной их частных клиник. По предварительным данным, пациентка не пришла в себя после наркоза. Тем временем в Челябинской области пластическому хирургу и анестезиологу вынесли приговор за аналогичное преступление, которое произошло, правда, шесть лет назад. Врачи тоже не рассчитали с наркозом, в результате чего пациентка погибла.Это уголовное дело даже в магнитогорской прокуратуре называют выстраданным: пластический хирург Виктор Марков и его коллега анестезиолог Евгений Яшин предстали перед судом только через 6 лет после гибели их пациентки. И половину этого срока родственники Екатерины Климентьевой даже не могли добиться возбуждения уголовного дела.- За все время суда Марков даже глаз не поднял, не сказал ни слова, отказался от последнего слова. Такое отношение… Я не знаю, тут бы 20 раз принес свои извинения, — возмущаются родственники погибшей пациентки.25-летняя красавица Екатерина Климентьева обратилась в клинику пластической хирургии, мечтая придать дополнительную пышность своим формам. Женщине гарантировали, что увеличение груди — процесс отработанный, простой и безопасный. Но в середине операции пациентка внезапно забилась в конвульсиях.Реанимировать ее не удалось. Тогда оба врача заявили, что девушку убил редкий вид аллергии на один из медикаментов, о котором они знать просто не могли."Предвидеть это практически невозможно", — говорят врачи.У правоохранителей другая версия. В их руках — по-настоящему жуткие выводы столичных медиков, которые провели независимую экспертизу.- Материалами дела установлено, что анафилактического шока не было. Причина смерти — неправильный выбор анестезии, который привел к тому, что пациентка с учетом длительности операции раньше времени вышла из наркоза, испытывала сильные боли, развился шок тяжелой степени.Когда пациентка проснулась посреди операции, у врачей еще был шанс ее спасти. Для этого Екатерину должны были срочно доставить в реанимацию, только там была необходимая аппаратура для оказания интенсивной помощи. Но хирург и главврач частной клиники в одном лице Виктор Марков до последнего пытался обойтись без государственных медиков, чтобы об инциденте не узнали за пределами его операционной.В государственную больницу Екатерину доставили только спустя 5 часов. Спасти ее не удалось.Раз за разом клиники пластической хирургии хвастаются новейшим оборудованием и лучшими специалистами, но, как показывает практика, от врачебных ошибок не застрахованы даже самые элитные из них.Сейчас столичные следователи изучают обстоятельства гибели Катерины Киселевой. Она тоже мечтала придать пышности своим формам.- Во время проведения пластической операции в одной из частных клиник 32-летняя женщина скончалась на операционном столе. В рамках уголовного дела будут допрошены руководство и все сотрудники клиники. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.Мать двоих детей скончалась на операционном столе в клинике, приемный покой и коридоры которой напоминают едва ли не интерьеры замка, а руководство хвастается точной диагностикой, высококвалифицированными специалистами и современным оборудованием.По некоторым данным, Киселёву оперировал хирург Григорий Перекрёстов. О каких-то нареканиях к его работе до этого известно не было. Виновен он или анестезиолог, да и в чем именно состояла врачебная ошибка, теперь выяснять следователям. Дело это, мягко сказать, непростое, тем более что даже после проведения многочисленных экспертиз многие медики отказываются признавать их результаты и стоят на своем.Вот и в Магнитогорске оба врача виновными себя так и не признали.Решением суда Виктор Марков и Евгений Яшин проведут по два года в колонии. Велик шанс, что пластический хирург и его коллега попробуют обжаловать приговор.