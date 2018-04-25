Газовое голодание дает о себе знать: Украина грозит войной России в случае прекращения транзита голубого топлива. Воинственные заявления сделаны через сутки после того, как Газпром фактически протянул Киеву руку помощи.

Газовое голодание дает о себе знать: Украина грозит войнойРоссии в случае прекращения транзита голубого топлива. Воинственные заявления сделанычерез сутки после того, как "Газпром" фактически протянул Киеву рукупомощи.Чрезвычайно прозорливый главный коммерческий директорукраинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко предрек скорую войну сРоссией. Так болезненно он отреагировал на возможное прекращение транзитароссийского газа через территорию Украины. В Киеве не исключают неприятныегеополитические последствия для всего мира."Если не будет транзита через территорию Украины, товероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной повышается. Этумысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять нетолько экономические последствия для Украины, а также геополитическиепоследствия для всего мира", – приводит слова Витренко телеканал "112Украина".Примечательно, что заявление одного из руководителей"Нафтогаза" прозвучало ровно через сутки после того, как в России сказали,что не против сотрудничества с Украиной в газовой сфере. Руководство "Газпрома"даже готово к переговорам с "Нафтогазом" о новом транзитном контракте.Фактически Москва дала понять Киеву, что еще не все потеряно, а он в ответгрозит большой войной.На наших глазах разворачивается очередной акт эпической комедии,у которой нет ни конца, ни края, полагает публицист и политолог Армен Гаспарян.Он напомнил, что в 2015 году Петр Порошенко заявил, что Украина может обойтисьбез российского газа. Это заявление транслировалась по всем украинским СМИ ровнодо того момента, пока не было объявлено о начале реализации проекта "Северныйпоток – 2".В этот момент неожиданно выяснилось, что прожить безроссийского газа Украина не может, так как 10% доходной части бюджетаНезалежной составляет плата за транзит голубого топлива в Европу. Закативмасштабную истерику, Киев пытался привлечь на свою сторону европейских партнеров.Из-за океана тогда раздавались требования Госдепа США к ЕС любой ценойсохранить жизнеспособность Украины."Апогей этой истерики наступил, когда Порошенко началканючить перед Меркель вместо того, чтобы заниматься главной своей проблемой – реализациейМинских соглашений и обсуждением перспектив Нормандского формата", -сказал Гаспарян в интервью Dni.Ru.Что касается заявления руководства "Нафтогаза" обугрозе войны с Россией, то политолог напомнил, что ранее подобные высказывания позволялисебе украинские националисты. Гаспарян назвал подобные заявления ни чем иным,как пиар-акцией, причем направленной не в сторону России, а в адрес украинских обывателей.Таким образом "Нафтогаз" демонстрирует им свою непримиримую позицию.По мнению эксперта, на этом фоне украинские власти готовятсяк полномасштабному военному конфликту вДонбассе. "В момент, когда начнет сыпаться экономика страны, им останетсятолько один вариант существования – война", – полагает Армен Гаспарян.Публицист уверен, что Украина находится в положении тогосамого мальчика, который все время кричал "Волки! Волки!" и в момент,когда волки на самом деле появились, ему уже никто не верил."Киев три года рассказывал всем сказки, покупаявтридорога реверсный российский газ, вместо того, чтобы заниматься развитиемсобственной экономики. Сейчас, когда остается все меньше времени до начала работы"Северного потока – 2", воинственная риторика украинских властейбудет дополняться провокациями на юго-востоке страны", – заключилполитолог.Напомним, что 19 апреля истек срок для переговоров поконтракту между "Газпромом" и "Нафтогазом" о транзите.Ранее истек срок по контракту на поставку газа, и 20 апреля "Газпром"подал документы о разрыве коммерческих договоров в Арбитражный суд Стокгольма.Некоторое время назад на Украине возник дефицит голубоготоплива, и власти страны запустили в соцсетях хештег #прикрути. При этом отказавшисьот российского газа, Киев по-прежнему покупает его в режиме реверса из Европы,но по завышенной цене.Проект "Северный поток – 2" должен стать частичнойальтернативой украинскому маршруту. Он способен сократить затраты потранспортировке газа в Европу на треть. Несмотря на противодействие со стороныСША и Украины, проект поддержали несколько европейских стран, в том числеГермания и Австрия. "Северный поток -2" должен заработать в 2019 году.