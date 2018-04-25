На Красной площади в рамках подготовки к военному параду будут проведены вечерние тренировки парадных расчетов, вооружения и военной техники...

26 апреля и 3 мая 2018 года на Красной площади в рамках подготовки к военному параду посвященному празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов будут проведены вечерние тренировки парадных расчетов, вооружения и военной техники.В связи с этим планируется введение временных ограничений в движении автотранспорта, в том числе общественного, 26 апреля и 3 мая 2018 с 17:00 часов до окончания мероприятия по улице Нижние Мневники, ул. Мневники, Звенигородскому шоссе, ул. Красная Пресня, ул. Баррикадная, ул. Садовая-Кудринская, ул. Большая Садовая, Триумфальная площадь, ул. Тверская, ул. Охотный ряд, Театральному проезду, Новой пл., Китайгородскому пр., Москворецкой наб., Кремлевской наб., Боровицкой пл., ул. Моховая, ул. Воздвиженка, ул. Новый Арбат, Новинскому бульвару, Страстному бульвару, Тверскому бульвару, Б. Путинковскому переулку, Б. Москворецкому мосту, ул. Болотная, Болотной площади, ул. Солянка, Б. Каменному мосту.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81