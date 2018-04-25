Верхняя и нижняя палаты парламента совместно работают над законопроектом об ответных мерах на санкционное давление США. Группа сенаторов во главе с вице-спикером Совфеда, секретарем Генерального совета Единой России Андреем Турчаком включена в состав авторов нормативно-правового акта.

Верхняя и нижняя палаты парламента совместно работают надзаконопроектом об ответных мерах на санкционное давление США. Группа сенаторовво главе с вице-спикером Совфеда, секретарем Генерального совета "ЕдинойРоссии" Андреем Турчаком включена в состав авторов нормативно-правовогоакта.Также туда включены глава комитета Совета Федерации посоциальной политике Валерий Рязанский, по международным делам КонстантинКосачев, по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, а также поэкономической политике Дмитрий Мезенцев.По словам Турчака, законопроект о "О мерах воздействия(противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и(или)иных иностранных государств" позволит правительству сформировать и принятькомплексные меры, чтобы ответить на санкционное давление со стороны СоединенныхШтатов.Вместе с тем секретарь Генерального совета "ЕР"подчеркнул, что контрмеры ни в коем случае не должны ухудшать условия жизниграждан и в той или иной мере ограничивать их доступ к лекарственным препаратами другим жизненно-важным товарам."Все принимаемые меры должны пройтиширокое обсуждение с экспертным и бизнес-сообществами", – добавил он.Напомним, в начале апреля США опубликовали новый санкционныйсписок. В перечень были включены 38 российских физических и юридических лиц -бизнесмены, компании, а также ряд государственных служащих.В ответ нижняя палата парламента подготовила законопроект оконтрсанкциях. Он был внесен в Госдуму руководителя всех фракций и спикеромВячеславом Володиным.Депутаты предложили ряд мер, направленных, помимо прочего,на ограничение импорта программного обеспечения, технологического оборудования,лекарств из стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции.Необходимо подчеркнуть, что выносимые на рассмотрение законодателей шагикасаются исключительно промышленных поставок, они никоим образом не затрагиваютчастных лиц.