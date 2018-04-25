Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что готов стать премьер-министром Армении, если такова будет воля народа.

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что готов стать премьер-министром Армении, если такова будет воля народа.Как передает ТАСС, об этом он проинформировал общественность на пресс-конференции.Он подчеркнул, что "никто из представителей Республиканской партии не станет премьер-министром. Время их правления закончено".Пашинян призвал врио обязанности премьер-министра Армении Карена Карапетяна не пытаться сохранить власть и пообещал 25 апреля обсудить мирную смену власти в республике.Выдвинутый правящей Республиканской партией на пост премьер-министра Армении Серж Саргсян был избран парламентом на эту должность 17 апреля. Ранее он дважды был президентом страны, а после конституционных поправок, согласно которым главой государства становится председатель правительства, решил продолжить руководить республикой в новом статусе.Это вызвало бурное негодование в обществе и массовые протесты по всей стране. В итоге, Саргсян признал, что был не прав и подал 23 апреля в отставку. В тот же день обязанности премьер-министра Армении были возложены на Карапетяна.