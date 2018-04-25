Увеличение
дефицита бюджета Пенсионного фонда России не повлечет за собой проблем с
выплатами пенсий. Внесение
изменений в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) носит технический
характер.
Увеличение
дефицита бюджета Пенсионного фонда России не повлечет за собой проблем с
выплатами пенсий. Внесение
изменений в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) носит технический
характер.
ПФР решил
успокоить россиян, которые после новости о дефиците предположили, что лишатся этих
социальных выплат. Ведомство разъяснило, что изменения связаны с приведением казны
фонда в соответствие с буквой закона о федеральном бюджете.
"Увеличение дефицита бюджета
ПФР на 2018 год также носит технический характер – более того, бюджет
предусматривает сокращение трансфертов бюджету ПФР из федерального бюджета на
68,3 миллиарда рублей", – цитирует сообщение фонда В ПФР
объяснили, что таким образом снижается зависимость от госбюджета.
Казна же
Пенсионного фонда на 2018 год сбалансирована за счет имеющихся остатков
средств, которые образовались в бюджете на начало этого года. Также в ПФР пообещали,
что все выплаты будут производиться в срок и в полном объеме.
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