Увеличение дефицита бюджета Пенсионного фонда России не повлечет за собой проблем с выплатами пенсий. Внесение изменений в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) носит технический характер.

Увеличениедефицита бюджета Пенсионного фонда России не повлечет за собой проблем свыплатами пенсий. Внесениеизменений в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) носит техническийхарактер.ПФР решилуспокоить россиян, которые после новости о дефиците предположили, что лишатся этихсоциальных выплат. Ведомство разъяснило, что изменения связаны с приведением казныфонда в соответствие с буквой закона о федеральном бюджете."Увеличение дефицита бюджетаПФР на 2018 год также носит технический характер – более того, бюджетпредусматривает сокращение трансфертов бюджету ПФР из федерального бюджета на68,3 миллиарда рублей", – цитирует сообщение фонда В ПФРобъяснили, что таким образом снижается зависимость от госбюджета.Казна жеПенсионного фонда на 2018 год сбалансирована за счет имеющихся остатковсредств, которые образовались в бюджете на начало этого года. Также в ПФР пообещали,что все выплаты будут производиться в срок и в полном объеме.Материал дополняется