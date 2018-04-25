Владимир Пресняков-старший рассказал о своем самочувствии после госпитализации. По словам музыканта, он попал в больницу на долго.

Владимир Пресняков-старший рассказал о своем самочувствии после госпитализации. По словам музыканта, он попал в больницу на долго."Были сбои, в футбол поиграл, чересчур увлекся. Но кризис уже миновал. Врачи сделали все, что необходимо, состояние стабилизировалось. Лежу, отдыхаю, смотрю телевизор", – сообщил Владимир Петрович.Артист пока не рассчитывает на скорую выписку из больницы. "Надо подлечиться. Думаю, что после праздников можно будет говорить о выписке", – цитирует Преснякова "МК".В целом музыкант чувствует себя хорошо. "Очень хорошее (самочувствие – прим.ред.). Только что съел яблочко", – рассказал артист.Как писали Dni.Ru, заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший был госпитализирован несколько дней назад. Медики диагностировали у музыканта инфаркт. Взволнованных фанатов успокоили родственники артиста, сообщившие, что кризис миновал."Все уже в порядке и сейчас он немного подлечится. Мы его навещаем, идет дело на поправку", – первой прокомментировала болезнь свекра Наталья Подольская.