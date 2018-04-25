Необычный инцидент произошел в китайском городе Тайчжоу. Собака устроила ДТП из-за невнимательности водителя, который не выключил зажигание.

Необычный инцидент произошелв китайском городе Тайчжоу. Собака устроила ДТП из-за невнимательностиводителя, который не выключил зажигание.Находившеесяв салоне припаркованного грузовика животное случайно наступило на педаль газа. Затемавтомобиль начал движение и протаранил магазин, сообщает Daily Mail. При этомсам пес в результате аварии никаких травм не получил, отделавшись легкимиспугом от первых уроков вождения. Не пострадали и сотрудники маркета.