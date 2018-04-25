Необычный инцидент произошел
в китайском городе Тайчжоу. Собака устроила ДТП из-за невнимательности
водителя, который не выключил зажигание.
Необычный инцидент произошел
в китайском городе Тайчжоу. Собака устроила ДТП из-за невнимательности
водителя, который не выключил зажигание.
Находившееся
в салоне припаркованного грузовика животное случайно наступило на педаль газа. Затем
автомобиль начал движение и протаранил магазин, сообщает Daily Mail. При этом
сам пес в результате аварии никаких травм не получил, отделавшись легким
испугом от первых уроков вождения. Не пострадали и сотрудники маркета.