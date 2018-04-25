Пелагея рассказала о воспитании полуторагодовалой дочери Таисии. Артистка призналась, что пытается защитить наследницу от навязанных миром шаблонов.

Пелагея рассказала о воспитании полуторагодовалой дочери Таисии. Артистка призналась, что пытается защитить наследницу от навязанных миром шаблонов.В начале 2017 года певица Пелагея и ее супруг, известный хоккеист Иван Телегин стали родителями. Артистка подарила мужу дочь Таисию. Знаменитости предпочитают не афишировать подробности своей частной жизни. Несмотря на усилия, многочисленные журналисты так до сих пор и не разживились фотографией малышки.Иногда Пелагея делает исключение и делится с представителями СМИ рассказами о воспитании наследницы. Так, популярная исполнительница дала откровенное интервью журналу . Певица призналась, что спасает дочку от негативного влияния общества и навязанных шаблонов. "Мне важно научить свою дочку принимать себя такой, какая она есть. Грустно смотреть на отфотошопленные фотографии. Они теперь не только в журналах, но и в Инстаграме и других соцсетях. Кажется, что именно к такой идеальной картинке и надо стремиться. А отражение в зеркале, увы, не так безупречно. В результате человек испытывает дикий стресс. Не понимая, что на самом деле он прекрасен", – сообщила Пелагея.В воспитании маленькой дочери артистка придерживается той модели, которая существовала в ее семье. К примеру, Пелагея очень близка с матерью. "Мы с мамой проводили вместе очень много времени, и она никогда не общалась со мной, как с маленьким несмышленышем. Всегда на равных. Может, поэтому у нас всегда были такие доверительные отношения. До сих пор она для меня неоспоримый авторитет. Конечно, я не моя мама, а Таисия не я, но в деле ее воспитания я возьму такие вещи на вооружение", – рассказала певица.При этом Пелагея дала понять. что ориентирована и на личностные особенности дочери. "Я уже сейчас чувствую, что Таисия Ивановна в каких-то моментах сложившийся персонаж. Мне бы хотелось прежде всего уважительно относиться к ее развитию, дать ей много возможностей для проявления себя и научить правильно объясняться с миром", – заключила артистка.