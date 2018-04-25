Бывшие советские республики не перестают удивлять Россию непоследовательными действиями. В этот раз отличился Казахстан, который позволил США развернуть на Каспии перевалочные базы Пентагона для транзита военных грузов в Афганистан.

Бывшие советские республики не перестают удивлять Россию непоследовательными действиями. В этот раз отличился Казахстан, который позволил США развернуть на Каспии перевалочные базы Пентагона для транзита военных грузов в Афганистан.Соглашение с Астаной позволитВашингтону использовать порты "Актау" и "Курык"на восточном побережье Каспийского моря. Необходимые американским военнымгрузы туда будут возить по железной дороге через Грузию, а далее —через Азербайждан.Министр иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова убежден,что такое решение принято в интересах республики как стратегического партнераСША, передает сайт газеты "Аргументы недели". По его словам, Америка стремится к поддержанию мира и стабильности всоседнем Афганистане.Комментруя данное событие, политические деятели призывают не делать из мухи слона. "Нынешний разворот Казахстана в сторону США несетантироссийский формат, но в целом не угрожает интересам России. Однакопоявление любого корабля США с военными или невоенными грузами в акваторииКаспия крайне нежелательно", – заявил директор по научным иобразовательным проектам Центра традиционных культур АлександрСобянин.В свою очередь, журналист Дмитрий Стешин удивился рвению прессы выставить Астану "разрушителем каспийской безопасности". "Наши "друзья" спешат", – написал спецкор "Комсомольской правды" в Twitter.В целом специалисты сходятся во мнении, что последствия такого решения, хоть и невыгодны Москве, но прямой угрозы не несут. "В условиях нынешнего американско-российского противостояния это присутствие, сколь бы оно ни было "транзитным", будет вызывать сильное раздражение в Москве", – выразил свое мнение эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев.