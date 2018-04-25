Общая сумма ущерба, причиненного злоумышленником потерпевшей, превысила 50 000 рублей.

В середине апреля текущего года в дежурную часть Отд МВД России по Киржачскому району обратилась 48-летняя местная жительница, сообщившая, что из её дома похищены два телевизора, музыкальный центр, электропила и другое имущество. Общая сумма причиненного потерпевшей ущерба составила 57 000 рублей.Сотрудниками уголовного розыска проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, отработка лиц, ранее совершавших имущественные преступления. В результате полицейскими была установлена личность и местонахождение подозреваемого в совершении хищения электронной техники и инструментов.Фигурант, ранее судимый 35-летний житель города Александрова, был задержан на территории Киржача и дал признательные показания.Все похищенное имущество изъято и будет возвращено законной владелице.В настоящее время следственным отделением Отд МВД России по Киржачскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Расследование уголовного дела продолжается.