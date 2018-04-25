Заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший госпитализирован: у него был серьезный приступ. Поклонники звезды советской эстрады сильно перепугались. Взволнованных фанатов успокоили родственники музыканта.

Заслуженный артист РоссииВладимир Пресняков-старший госпитализирован: у него был серьезный приступ.Поклонники звезды советской эстрады сильно перепугались. Взволнованных фанатов успокоили родственники музыканта.72-летний певец был госпитализирован в один из столичных кардиоцентровс инфарктом. Невестка Преснякова певица Наталья Подольская рассказалжурналистам, что поклонникам уже не о чем беспокоиться, передает ."Я только такой могу комментарий дать, что он действительнолежит в больнице, под наблюдением врачей, все уже в порядке и сейчас он немногоподлечится. Мы его навещаем, идет дело на поправку", – сообщила исполнительница.Сам музыкант после новостей о госпитализации замолк. Журналисты пытались узнать у Владимира Петровича, как он себя чувствует, но артист комментировать произошедшее отказался, заявив, что состояние унего "прекрасное", сообщает сайтМузыкант был госпитализирован пять дней назад, но известнооб этом стало только сегодня 25 апреля. Родственникам уже разрешили навещать Пронякова-старшего, сообщает АГН "Москва".Внук, музыканта Никита Пресняков тоже поспешил угомонитьобщественность, юноша сообщил радиостанции"Говорит Москва", его знаменитому деду ничего не угрожает. "Все хорошо.Просто он сходил на процедуры, чтобы лучше себя чувствовать. Он следит заздоровьем".У Владимира Пресняковадружная семья. Его женой стала солистка ансамбля "Самоцветы" Елена.Единственный сын музыканта – Владимир и дочь Аллы Пугачевой – Кристина подарилиПреснякову внука Никиту, который пошел по стопам знаменитых родственников.