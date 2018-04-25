Президент РФ Владимир Путин вручит в среду награды Героям труда. Это звание является вторым высшим в стране наряду с Героем России.

Президент РФ Владимир Путин вручит в среду награды Героям труда. Это звание является вторым высшим в стране наряду с Героем России.Награды получат генеральный директор "Туламашзавода" Евгений Дронов, художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров, главный тренер волейбольного клуба "Уралочка" Николай Карполь, проходчик подземной шахты "Талдинская-Западная-2" Александр Куличенко и профессор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Галина Савельева.Звание "Героя Труда Российской Федерации" было учреждено в 2013 году. Этой наградой отмечают за особые трудовые заслуги в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, вклад в социально-экономическое развитие страны, в том числе в развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, науки, культуры, образования, здравоохранения и других областей, сообщает "Интерфакс".