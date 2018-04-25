Сегодня путешествие в Италию стало доступным и распространённым видом отдыха. Неудивительно, ведь страна славится неповторимыми пейзажами и кулинарными творениями, а также знаменита специфическим климатом, который позволяет отдыхать на море и кататься на лыжах круглый год.

Сегодня путешествие в Италию стало доступным и распространённым видом отдыха. Неудивительно, ведь страна славится неповторимыми пейзажами и кулинарными творениями, а также знаменита специфическим климатом, который позволяет отдыхать на море и кататься на лыжах круглый год. Но особенности не только в этом.

В первую очередь, Италия – это страна с богатым культурным наследием. Не стоит напоминать о том, отсюда родом многие известные художники, скульпторы и архитекторы. На сегодняшний день, многие едут в страну средиземноморья не только для рекреации, но и для бизнес-иммиграции.

Вопрос о том, как получить визу в Италию волнует многих путешественников. Для этого потребуется ряд документов:



загранпаспорт, обязательно с одной свободной страницей для отметки визы;



паспорт, подтверждающий гражданство и прописку;



фотографии, которые будут вклеены в документ;



документы, подтверждающие поездку (билеты, бронирование номера и т.д.);



страховой полис.



Если вас интересует не только отдельное путешествие, а переезд в Италию, на помощь придет компания TRADE & CONSULTING SAS, которая предоставляет услуги иммиграционных процедур. Весь процесс занимает 2-4 месяца, что является лучшим показателем при оформлении бизнес-иммиграции.

Преимущества оформления документов у данной компании:



возможность заключения договора дистанционно;



сбор документов за один день;



подача пакета документов в консульство за три недели;



консультация клиентов по вопросам иммиграции;



подача компанией запроса на вид на жительство после переезда.



Таким образом, выбирая компанию TRADE & CONSULTING SAS, вы получите гарантию качества и надежности процесса, а также уверенность в том, что мечта открытия бизнеса в другой стране реальна.

Сделать Италию собственным домом

Так как эта процедура предполагает иностранцам жить в стране без медицинского и социального обслуживания и права на работу, то ВНЖ в Италии, на сегодняшний день, доступно только для граждан с высоким заработком.

Для финансово независимых лиц о процедуре получения ВНЖ можно узнать здесь – компания liveitaly.ru подробно рассказывает о программе иммиграции VIP статуса.

Для того, что выполнить программу «выбранное место жительство» нужно иметь:



пассивный доход, который не относится к коммерческой деятельности;



жилье в Италии.



Но для того, чтобы жить в выбранном месте 365 в году, придётся платить налоги. Собрать пакет документов помогут TRADE & CONSULTING SAS. Выбирая данную компанию в оказании иммиграционных услуг, вы получаете быструю регистрацию без прямого присутствия в кабинете, заключения договора и оперативный сбор документов. В среднем, переезд в Италию по VIP-программе осуществляется через 20 дней.

Решение вопроса об эмиграции пройдет без затруднений, если обратиться в liveitaly.ru. Здесь разрешат любые проблемы, связанных с переездом за границу.