Сегодня путешествие в Италию стало доступным и распространённым видом отдыха. Неудивительно, ведь страна славится неповторимыми пейзажами и кулинарными творениями, а также знаменита специфическим климатом, который позволяет отдыхать на море и кататься на лыжах круглый год.
Сегодня путешествие в Италию стало доступным и распространённым видом отдыха. Неудивительно, ведь страна славится неповторимыми пейзажами и кулинарными творениями, а также знаменита специфическим климатом, который позволяет отдыхать на море и кататься на лыжах круглый год. Но особенности не только в этом.
В первую очередь, Италия – это страна с богатым культурным наследием. Не стоит напоминать о том, отсюда родом многие известные художники, скульпторы и архитекторы. На сегодняшний день, многие едут в страну средиземноморья не только для рекреации, но и для бизнес-иммиграции.
Вопрос о том, как получить визу в Италию волнует многих путешественников. Для этого потребуется ряд документов:
- загранпаспорт, обязательно с одной свободной страницей для отметки визы;
- паспорт, подтверждающий гражданство и прописку;
- фотографии, которые будут вклеены в документ;
- документы, подтверждающие поездку (билеты, бронирование номера и т.д.);
- страховой полис.
Если вас интересует не только отдельное путешествие, а переезд в Италию, на помощь придет компания TRADE & CONSULTING SAS, которая предоставляет услуги иммиграционных процедур. Весь процесс занимает 2-4 месяца, что является лучшим показателем при оформлении бизнес-иммиграции.
Преимущества оформления документов у данной компании:
- возможность заключения договора дистанционно;
- сбор документов за один день;
- подача пакета документов в консульство за три недели;
- консультация клиентов по вопросам иммиграции;
- подача компанией запроса на вид на жительство после переезда.
Таким образом, выбирая компанию TRADE & CONSULTING SAS, вы получите гарантию качества и надежности процесса, а также уверенность в том, что мечта открытия бизнеса в другой стране реальна.
Сделать Италию собственным домом
Так как эта процедура предполагает иностранцам жить в стране без медицинского и социального обслуживания и права на работу, то ВНЖ в Италии, на сегодняшний день, доступно только для граждан с высоким заработком.
Для финансово независимых лиц о процедуре получения ВНЖ можно узнать здесь – компания liveitaly.ru подробно рассказывает о программе иммиграции VIP статуса.
Для того, что выполнить программу «выбранное место жительство» нужно иметь:
- пассивный доход, который не относится к коммерческой деятельности;
- жилье в Италии.
Но для того, чтобы жить в выбранном месте 365 в году, придётся платить налоги. Собрать пакет документов помогут TRADE & CONSULTING SAS. Выбирая данную компанию в оказании иммиграционных услуг, вы получаете быструю регистрацию без прямого присутствия в кабинете, заключения договора и оперативный сбор документов. В среднем, переезд в Италию по VIP-программе осуществляется через 20 дней.
Решение вопроса об эмиграции пройдет без затруднений, если обратиться в liveitaly.ru. Здесь разрешат любые проблемы, связанных с переездом за границу.