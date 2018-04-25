Президент России Владимир Путин заявил, что применение военной силы в обход Совета безопасности (СБ) ООН играет на руку террористам и порождает нестабильность. Об этом он высказался в приветствии участникам девятой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

ПрезидентРоссии Владимир Путин заявил,что применение военной силы в обход Совета безопасности (СБ) ООН играетна руку террористам и порождает нестабильность. Об этом он высказался в приветствии участникам девятоймеждународной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.Приветствиеглавы государства на открытии встречи зачитал руководитель российскойделегации, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Так, российский лидер констатировал, что проблемыобеспечения безопасности на глобальном и региональном уровне в настоящее времяприобретают особую остроту.По словам Путина, это во многом связано с тем, чтонекоторые страны "все чаще пытаются игнорировать общепризнанные нормы ипринципы международного права, прибегают к применению военной силы в обходСовета безопасности ООН, а также отказываются от переговоров как ключевогоинструмента разрешения межгосударственных споров", передает Под такими представителями мирового сообщества российскийлидер, очевидно, имел в виду США, Великобританию и Францию, обрушившие ракетныеудары на Сирию. Политические игры на мировой арене американского президента Дональда Трампа вызывают негодование у ряда государств.Кроме того, президент заявил, что нынешняя встреча в Сочидает хорошую возможность для проработки путей противодействия различнымугрозам. При этом Владимир Путин подчеркнул, что наша страна готова к взаимодействию сзарубежными партнерами на этом направлении. Отметим, что ранее глава дипломатииЕС Федерика Могерини заявила,что Евросоюз готовк сотрудничеству с Россией, в частности, в области внешней политики и вопросовбезопасности.Напомним, рано утром14 апреля по мск США совместно с Великобританией и Францией нанесли ракетныйудар по Сирии. Из 103 запущенных ракет более 70 были сбиты сирийскими ПВО.