Многие люди убеждены, что небольшие порции алкоголя не способны навредить организму. Однако американские онкологи доказали, что это очень опасное заблуждение.

Многие люди убеждены, что небольшие порции алкоголя не способны навредить организму. Однако американские онкологи доказали, что это очень опасное заблуждение.Специалисты Нью-Йоркскогонаучного университета провели масштабный эксперимент. В нем приняли участие 1044 человека в возрасте от 55 до 78 лет. У добровольцев брали образцы микрофлоры полости рта. При этом сравнивался состав бактерий у непьющих, умеренно пьющих и постоянно пьющих испытуемых, пишет .Результаты исследования показали, что у мужчин иженщин, которые употребляли один-два алкогольных напитка ежедневно, образовалось множество вредоносных бактерий в полостирта. При этом отмечается недостаток здоровых микроорганизмов, способных бороться с нежелательными субстанциями.Более того, эксперты выявили у лояльных к спиртному людей значительныйриск рака ротовой полости. Также эта группа не застрахована от серьезных заболеваний десен и поражения сердечно-сосудистой системы.Автор исследования добавил, что изменение баланса бактерий в организме может теоретически предотвратить определенные проблемы со здоровьем, связанные с алкоголем. К ним относятся ослабления иммунной системы, а также опухоли шеи и головы, сообщает "".Ранее эксперимент ученых Мюнхенского университета показал, что чрезмерное употребление алкоголя связано с риском фибрилляции предсердий. Эта разновидность сердечной недостаточности может стать хроническим заболеванием.