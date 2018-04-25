Ирина Шейк появилась на Неделе свадебной моды. Супермодель выбрала такой свободный наряд для выхода в свет, что фанаты немедленно заподозрили у нее беременность.

Ирина Шейк появилась на Неделе свадебной моды. Супермодель выбрала такой свободный наряд для выхода в свет, что фанаты немедленно заподозрили у нее беременность.В Барселоне проходит Неделя свадебной моды Не осталась в стороне от мероприятия и российская модель Ирина Шейк. Для выхода в свет красавица выбрала декольтированное, с открытыми плечами свободное платье с воздушной юбкой и завышенной талией. Кстати, именно это обстоятельство и заставило многочисленных поклонников заподозрить у модели беременность. Нашлись и те особо наблюдательные пользователи Сети, кто отметил, что Ирина в последнее время выглядит полнее."Круто! Неужто свадьбе быть?) а второго пусть рожают конечно :) пока молодые :))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "даааа беременна!", "Реально выглядит беременной. Ну супер!", "Полненькая, а все равно красотка)", "Молодец Иришка! Рожай и чем больше, тем лучше", "на беременность похоже, да", "Сомнений не осталось Ирина в положении , поздравляем )", "по-моему живот уже очевидный", – высказались русскоязычные пользователи Сети.Отметим, что в своих предположениях фанаты называют отцом потенциального второго ребенка Ирины Шейк известного голливудского актера Брэдли Купера. Говорят, именно ему манекенщица подарила первого ребенка – дочь Лею.Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер начали встречаться в 2015 году. Спустя какое-то время папарацци заметили на пальце модели помолвочное кольцо с крупнымизумрудом, а в апреле 2017-го у пары родилась дочь Леа-де-Сен Купер-Шейк. Несмотря на рождение совместного ребенка, пара все еще не узаконила свои отношения. Впрочем, в соцсетях упорно муссируются слухи, что отношения пары исключительно спланированы, чтобы скрыть нетрадиционную сексуальную ориентацию Брэдли Купера.