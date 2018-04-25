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<a href="http://33live.ru/novosti/25-04-2018-raspredelili-3-milliarda-i-zapretili-elektronnye-sigarety.html" target="_blank">Распределили 3 миллиарда и запретили электронные сигареты</a> - Почти 3 миллиарда рублей Владимирская область получила дополнительно. Пополнился региональный бюджет за счёт роста собственных налоговых доходов, а так же благодаря поддержке из федеральной казны. Депутаты областного парламента на очередном заседании ЗакСобрания распределяли эти деньги. Помимо этого народные избранники ввели запрет на электронные сигареты для несовершеннолетних и упростили процедуру получения разрешений на строительство вышек операторам сотовой связи.