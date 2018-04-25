Отставка премьер-министра Армении Сержа Саргсяна не охладила пыл протестующих на улицах Еревана. Митинги и шествия продолжаются, выдвигаются новые требования к власти, а в центре столицы появились бронетранспортеры.

Отставка премьер-министра Армении Сержа Саргсяна не охладилапыл протестующих на улицах Еревана. Митинги и шествия продолжаются, выдвигаютсяновые требования к власти, а в центре столицы появились бронетранспортеры.Сегодня митингующие проявили максимум активности: движение вЕреване практически парализовано из-за того, что оппозиция перекрыла всецентральные улицы. Полиция тем временем стянула к офису правящейРеспубликанской партии новые силы, такжедва БТР и автобусы, сообщает с места событий корреспондент РИА Новости. Зданиеправительства также усиленно охраняется, в вестибюле сидят автоматчики.Лидер протестов, депутат Никол Пашинян со своими сторонникамиорганизовал новое шествие по улицам Еревана, а на 17:00 мск назначил еще один митинг.Акции протеста проходят в Ереване с 13 апреля, оппозиция сначалавыступала против назначения Сержа Саргсяна главой правительства. В итоге 23апреля под напором народного протеста Саргсян добровольно сложил с себя полномочияпремьера.Теперь оппозиция выдвигает новые требования: протестующиенастаивают на избрании Пашиняна главой кабмина и проведении досрочных выборов впарламент. На этом фоне исполняющий обязанности министра спорта и по деламмолодежи Грачья Ростомян подал в отставку. Чинвник заявил, что осознает судьбоносностьмомента и ответственность каждого гражданина Армении перед государством."Всех спортсменов и представителей мира спорта заверяю, чтосегодня настало время для того, чтобы флаг Армении развевался на площадиРеспублики над нашим народом. Моих коллег из Республиканской партии и"Дашнакцутюн" призываю без колебаний присоединиться к народу иподчиниться его требованиям", – сказал Ростомян, еще больше подогреваяпротестные настроения.Напомним, что Армения отказалась от президентской формыправления в пользу парламентской республики после референдума в декабре 2015года. Основными полномочиями в стране теперь обладает глава правительства, на президентавозложены представительские функции.