Отставка премьер-министра Армении Сержа Саргсяна не охладила
пыл протестующих на улицах Еревана. Митинги и шествия продолжаются, выдвигаются
новые требования к власти, а в центре столицы появились бронетранспортеры.
Отставка премьер-министра Армении Сержа Саргсяна не охладила
пыл протестующих на улицах Еревана. Митинги и шествия продолжаются, выдвигаются
новые требования к власти, а в центре столицы появились бронетранспортеры.
Сегодня митингующие проявили максимум активности: движение в
Ереване практически парализовано из-за того, что оппозиция перекрыла все
центральные улицы. Полиция тем временем стянула к офису правящей
Республиканской партии новые силы, также
два БТР и автобусы, сообщает с места событий корреспондент РИА Новости. Здание
правительства также усиленно охраняется, в вестибюле сидят автоматчики.
Лидер протестов, депутат Никол Пашинян со своими сторонниками
организовал новое шествие по улицам Еревана, а на 17:00 мск назначил еще один митинг.
Акции протеста проходят в Ереване с 13 апреля, оппозиция сначала
выступала против назначения Сержа Саргсяна главой правительства. В итоге 23
апреля под напором народного протеста Саргсян добровольно сложил с себя полномочия
премьера.
Теперь оппозиция выдвигает новые требования: протестующие
настаивают на избрании Пашиняна главой кабмина и проведении досрочных выборов в
парламент. На этом фоне исполняющий обязанности министра спорта и по делам
молодежи Грачья Ростомян подал в отставку. Чинвник заявил, что осознает судьбоносность
момента и ответственность каждого гражданина Армении перед государством.
"Всех спортсменов и представителей мира спорта заверяю, что
сегодня настало время для того, чтобы флаг Армении развевался на площади
Республики над нашим народом. Моих коллег из Республиканской партии и
"Дашнакцутюн" призываю без колебаний присоединиться к народу и
подчиниться его требованиям", – сказал Ростомян, еще больше подогревая
протестные настроения.
Напомним, что Армения отказалась от президентской формы
правления в пользу парламентской республики после референдума в декабре 2015
года. Основными полномочиями в стране теперь обладает глава правительства, на президента
возложены представительские функции.