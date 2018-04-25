Звезда телепроекта Дом-2 Ольга Рапунцель родила дочь меньше месяца назад. Однако ей уже необходимо отвлечься от круглосуточных радостей материнства.

Звезда телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель родила дочь меньшемесяца назад. Однако ей уже необходимо отвлечься от круглосуточных радостейматеринства.Вместе с супругом Дмитрием Дмитренко они направились в одиниз московских ресторанов. И, конечно же, оповестили о своем походе поклонников всоцсетях."Сегодня мы впервые выбрались всей семьей в ресторан. Нашадоченька чувствовала себя отлично, она спала в основном, просыпалась, чтобыпоесть. Я вообще не напрягалась, все прошло хорошо. В этом уютном семейномместечке есть комната для кормления", – поделилась в Instagram Рапунцель.Также девушка добавила, что очень устала от постоянного ухода за ребенком. Она героически взвалила на себя все домашние дела, от чего стала страдать."Я постоянно дома с доченькой, занимаюсь ребенком и по домувсе дела делаю: приготовить нужно, постирать, влажную уборку сделать и себянакормить не забыть", – поведала о своих проблемах звезда. "Разрядка мне оченьбыла нужна, я хоть развеялась. Настроение класс!" – отчиталась Рапунцель.Также она посетовала, что супруг слишком занят, зарабатываяна хлеб, поэтому не может ей помогать, а нанять няню Ольга боится. "Дима помогает, когда он выходной, а моя мама живет в другомгороде. Что касается няни, мы против! Я не представляю, как можно оставить своюмалышку с чужой тетей, не в обиду кому-то, но это дело каждого", – поделилась онав микроблоге.Отметим, что сразу после появления дочки на свет, напомощь Рапунцель приехала ее мать Татьяна Владимировна, но этотолько усугубило ситуацию. Дмитрий не смог найти общий язык с тещей: онпозволил себе выгнать женщину из дома."Это глупо и неправильно! Это моя мама, она стала бабушкой иприлетела издалека к нам помочь первое время. В гости, а не жить с нами! Номожно ведь было как-то все мирно и дружно решиться, договориться! Моя мамавообще не виновата! Она не хочет никому сделать плохого", – цитирует Ольгу Dom2Life.ru