Западные страны в ужасе от нового российского ядерного оружия. Речь идет о комплексе Статус-6, которым оборудованы подводные беспилотные дроны. Его мощь настолько велика, что комплекс способен уничтожать даже самые крупные прибрежные города.

Западные страны в ужасе от нового российского ядерногооружия. Речь идет о комплексе "Статус-6", которым оборудованыподводные беспилотные дроны. Его мощь настолько велика, что комплекс способенуничтожать даже самые крупные прибрежные города.В западных странах новейшую разработку уже окрестили оружием"Судного дня". Подводные дроны могут нести боеголовки, мощностькоторых составляет 50 мегатонн. Взрыв одной такой бомбы на побережье можетпривести к колоссальным разрушениям, пишет издание Business Insider.Такой взрыв будет подобен огромному цунами, котороеобразовалось после землетрясения в Японии семь лет назад. Его высота достигала40 метров. Тогда погибли почти 16 тысяч человек, более двух с половиной тысячдо сих пор числятся пропавшими без вести.Впрочем, ряд экспертов утверждают, что волна, вызваннаявзрывов "Статуса-6", может достигать в высоту ста метров. Вверхподнимутся тонны отравленной морской воды, что в дальнейшем приведет квыпадению осадков в виде радиоактивного ливня в радиусе поражения и вблизлежащих локациях. Еще катастрофичнее последствия будут в случае применения"Статуса-6" рядом с крупными прибрежными населенными пунктами, кпримеру, Лос-Анджелеса или Сан-Диего.Напомним, ранее западные СМИ с ужасом рассказывали о российскойсистеме управления ядерным ударом "Мертвая рука", или"Периметр". Это полностью автоматизированный комплекс, которыйгарантирует уничтожение вероятного противника даже в случае гибеликомандования. Комплекс был разработан еще в советское время, и в наши днипроходит комплексную модернизацию.В начале марта президент России Владимир Путина выступил спосланием к Федеральному собранию. Вторая часть речи была посвящена новейшимразработкам российских оружейников. Среди них гиперзвуковое и лазерное оружие.К примеру, комплекс "Кинжал" с ракетой, развивающей скорость в десятьскоростей звука, приступил к несению боевого дежурства 1 декабря 2017 года.