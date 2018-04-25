Западные страны в ужасе от нового российского ядерного
оружия. Речь идет о комплексе Статус-6, которым оборудованы
подводные беспилотные дроны. Его мощь настолько велика, что комплекс способен
уничтожать даже самые крупные прибрежные города.
Западные страны в ужасе от нового российского ядерного
оружия. Речь идет о комплексе "Статус-6", которым оборудованы
подводные беспилотные дроны. Его мощь настолько велика, что комплекс способен
уничтожать даже самые крупные прибрежные города.
В западных странах новейшую разработку уже окрестили оружием
"Судного дня". Подводные дроны могут нести боеголовки, мощность
которых составляет 50 мегатонн. Взрыв одной такой бомбы на побережье может
привести к колоссальным разрушениям, пишет издание Business Insider.
Такой взрыв будет подобен огромному цунами, которое
образовалось после землетрясения в Японии семь лет назад. Его высота достигала
40 метров. Тогда погибли почти 16 тысяч человек, более двух с половиной тысяч
до сих пор числятся пропавшими без вести.
Впрочем, ряд экспертов утверждают, что волна, вызванная
взрывов "Статуса-6", может достигать в высоту ста метров. Вверх
поднимутся тонны отравленной морской воды, что в дальнейшем приведет к
выпадению осадков в виде радиоактивного ливня в радиусе поражения и в
близлежащих локациях. Еще катастрофичнее последствия будут в случае применения
"Статуса-6" рядом с крупными прибрежными населенными пунктами, к
примеру, Лос-Анджелеса или Сан-Диего.
Напомним, ранее западные СМИ с ужасом рассказывали о российской
системе управления ядерным ударом "Мертвая рука", или
"Периметр". Это полностью автоматизированный комплекс, который
гарантирует уничтожение вероятного противника даже в случае гибели
командования. Комплекс был разработан еще в советское время, и в наши дни
проходит комплексную модернизацию.
В начале марта президент России Владимир Путина выступил с
посланием к Федеральному собранию. Вторая часть речи была посвящена новейшим
разработкам российских оружейников. Среди них гиперзвуковое и лазерное оружие.
К примеру, комплекс "Кинжал" с ракетой, развивающей скорость в десять
скоростей звука, приступил к несению боевого дежурства 1 декабря 2017 года.