Депутат Верховной Рады Антон Геращенко призвал
сохранить зависимости России от транзита газа через Украину. Также он призвал США
ввести санкции против компаний, которые хотят стать подрядчиками строительства
газопровода Северный поток – 2.
Депутат Верховной Рады Антон Геращенко призвал
сохранить зависимости России от транзита газа через Украину. Также он призвал США
ввести санкции против компаний, которые хотят стать подрядчиками строительства
газопровода "Северный поток – 2".
По словам
политика, после ввода в эксплуатацию газопровода, бюджет страны лишится части
доходов, а украинцы потеряют 25 тысяч рабочих мест. Кроме того, газотранспортная
система Незалежной "превратится в металлолом".
Именно поэтому Украине выгодно, чтобы Россия зависела от нее в
транзите газа. Более того, по мнению Геращенко, после того как наша страна
перестанет "нуждаться в территории Украины", Россия якобы сможет напасть на нее,
передает.
"Мы просили
наших американских партнеров, чтобы они вмешались в эту ситуацию,
образумили европейцев, ввели санкции против компаний, которые хотят быть
подрядчиками на строительство этого подводного газопровода „Северный
поток – 2“ и таким образом сохранили мир в Европе", – цитирует
политика "Нам нужно
сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа", -
заключил он.
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