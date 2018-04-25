Депутат Верховной Рады Антон Геращенко призвал сохранить зависимости России от транзита газа через Украину. Также он призвал США ввести санкции против компаний, которые хотят стать подрядчиками строительства газопровода Северный поток – 2.

Депутат Верховной Рады Антон Геращенко призвалсохранить зависимости России от транзита газа через Украину. Также он призвал СШАввести санкции против компаний, которые хотят стать подрядчиками строительствагазопровода "Северный поток – 2".По словамполитика, после ввода в эксплуатацию газопровода, бюджет страны лишится частидоходов, а украинцы потеряют 25 тысяч рабочих мест. Кроме того, газотранспортнаясистема Незалежной "превратится в металлолом".Именно поэтому Украине выгодно, чтобы Россия зависела от нее втранзите газа. Более того, по мнению Геращенко, после того как наша странаперестанет "нуждаться в территории Украины", Россия якобы сможет напасть на нее,передает."Мы просилинаших американских партнеров, чтобы они вмешались в эту ситуацию,образумили европейцев, ввели санкции против компаний, которые хотят бытьподрядчиками на строительство этого подводного газопровода „Северныйпоток – 2“ и таким образом сохранили мир в Европе", – цитируетполитика "Нам нужносохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа", -заключил он.Материал дополняется