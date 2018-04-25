УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Семенова Александра Михайловича, 05.10.1973 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Семенова Александра Михайловича, 05.10.1973 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 11.03.2018 года.Приметы: европейский тип лица, на вид 4445 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие, глаза карие.Особые приметы: темные пигментные пятна.На момент исчезновения был одет: черную шапку, черную кожаную куртку, джинсы коричневого цвета, свитер коричневого цвета с замком.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91- 00, 8 (499) 233-94-53 или«102» (с мобильных телефонов - 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93