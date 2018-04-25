Станислав Садальский показал схему, согласно которой рейтинг Максима Галкина неумолимо снижается по сравнению с рейтингом его конкурента Андрея Малахова. Затем артист сообщил, что получил съедобный подарок от некого благодетеля, однако отказался его принимать, боясь отравления.

Станислав Садальский показал схему, согласно которой рейтинг Максима Галкина неумолимо снижается по сравнению с рейтингом его конкурента Андрея Малахова. Затем артист сообщил, что получил съедобный подарок от некого благодетеля, однако отказался его принимать, боясь отравления.Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Станислав Садальский опубликовал инфографику, отражающую рейтинг популярных телевизионных программ. "😎ВНИМАНИЕ. ✔️Рейтинг ведущего на первом -любимца Константина Львовича, все ниже и ниже... Посмотрите субботние ТВ СВОДКА👍🏾Команда Малахова и Наташи Галькович побивает по просмотрам +Александр Гуревич, лидеры выходного дня. Ну что на это сказать..., надо совершенствоваться и старые кривлянья и подпрыгивания уже не проходят. В старину актеры говорили: "Ох, и дам же свечу на этой фразе", то есть так подпрыгну, что весь зал ахнет! Вот Г. прыгает прыгает, а до Малахова ему, как до Кремлевской звезды не допрыгнуть.... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал Садальский.Многочисленные подписчики немедленно сделали вывод, что под "Г." актер имеет в виду шоумена и телеведущего Максима Галкина. "Про Галкина и говорить нечего , обрыгло одно и то же в 5 вариантах .нооо, есть же другие каналы , вот и наслаждаемся. Как можно было так испортить канал?! Уволить всех достойных людей и оставить блатных теток – пенсионерок и очень странных мальчиков ....ведущих. Все, как на подбор ", "Что Галкин, что Малахов одно дно, стыдно за наше телевидение(((", "Пугалкин все передачи занимается лишь самолюбованием. Бездарный кривляка с огромным неприятным ртом. Везде сует свои фразочки-ой а мы с женой, а моя жена и тд. Будто не знают, что он заднеприводной. Смешно", – высказались комментаторы к посту Садальского.Позднее актер опубликовал фотографию, на которой запечатлел несколько пачек кофе. "Хотя бы раз вы уже получали подарок от неизвестного отправителя ?Я получил . Вчера кто то передал в рецепцию, три пачки не молотого дорогого кофе. И что с ним делать? К сожалению принять не смогу , может отравленная посылка от бесталанного ведущего Г. у него , в начале мая выступление в "Термале" По городу ходят люди и предлагают билеты на концерт с большими скидками... А вы как бы поступили с посылкой?💣#отравление #убийство #останкино #садальский", – спросил у фанатов актер.Подписчики предложили артисту несколько вариантов. "В лабораторию отнести на проверку", "В санэпидстанции", "В мусорное ведро! А что делать?", "Отдайте друзьям", "Отдайте на утилизацию", – прокомментировали пользователи Сети.