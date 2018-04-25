Компания Samsung уже совсем близка к релизу двух середнячков на Android — Galaxy A6 и Galaxy A6+. Сначала характеристики устройств от лица анонимного аккаунта @bang_gogo_ появились в Twitter, а позднее утечку дополнил голландский сайт TechTastic.nl, раскрыв внешность будущих новинок.
Компания Samsung уже совсем близка к релизу двух "середнячков" на Android — Galaxy A6 и Galaxy A6+. Сначала характеристики устройств от лица анонимного аккаунта @bang_gogo_ появились в Twitter, а позднее утечку дополнил голландский сайт TechTastic.nl, раскрыв внешность будущих новинок.
#samsung #GalaxyA6
3GB RAM,
32GB ROM,
2220 × 1080 FHD+
5.6" Infinity Display
441 ppi,
Exynos 7870 Octa
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Оба аппарата относятся к среднему уровню. Galaxy A6 обещают 5,6-дюймовый "бескрайний" экран FullHD+ (2220x1080)с плотностью 441 пиксель на дюйм, 8-ядерный процессор Exynos 7870, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. У A6+ дисплей будет чуть крупнее (6"), но разрешение сохранится, а оперативной памяти больше — 4 ГБ. В качестве "мозгов" выступит Qualcomm Snapdragon 625 либо Snapdragon 450.
Судя по изображениям, Galaxy A6+ оснастят двойной камерой — как Galaxy S9+, цельнометаллическим корпусом и гибридным слотом для SIM-карт, поддерживающим одновременно две "симки" и одну microSD-карту.
Эта модель выйдет в черной, синей и золотистой расцветках.
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