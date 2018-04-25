Компания Samsung уже совсем близка к релизу двух середнячков на Android — Galaxy A6 и Galaxy A6+. Сначала характеристики устройств от лица анонимного аккаунта @bang_gogo_ появились в Twitter, а позднее утечку дополнил голландский сайт TechTastic.nl, раскрыв внешность будущих новинок.

Компания Samsung уже совсем близка к релизу двух "середнячков" на Android — Galaxy A6 и Galaxy A6+. Сначала характеристики устройств от лица анонимного аккаунта @bang_gogo_ появились в Twitter, а позднее утечку дополнил голландский сайт TechTastic.nl, раскрыв внешность будущих новинок.#samsung #GalaxyA63GB RAM,32GB ROM,2220 × 1080 FHD+5.6" Infinity Display441 ppi,Exynos 7870 Octa∎∎∎∎— ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎ (@bang_gogo_) 5 апреля 2018 г.Оба аппарата относятся к среднему уровню. Galaxy A6 обещают 5,6-дюймовый "бескрайний" экран FullHD+ (2220x1080)с плотностью 441 пиксель на дюйм, 8-ядерный процессор Exynos 7870, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. У A6+ дисплей будет чуть крупнее (6"), но разрешение сохранится, а оперативной памяти больше — 4 ГБ. В качестве "мозгов" выступит Qualcomm Snapdragon 625 либо Snapdragon 450.Судя по изображениям, Galaxy A6+ оснастят двойной камерой — как Galaxy S9+, цельнометаллическим корпусом и гибридным слотом для SIM-карт, поддерживающим одновременно две "симки" и одну microSD-карту.Эта модель выйдет в черной, синей и золотистой расцветках.∎Samsung выпустила смартфон, не умеющий выходить в интернет читайте такжеТак "живьем" будет выглядеть Galaxy A6: