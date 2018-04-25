Под суд за торговлю наркотиками попадут две цыганские семьи. Они жили на территории Владимирской и Ивановской областей. Организованная группа хранила, перевозила, сбывала крупные партии героина и карфентанила. Причём между членами группы из 9 человек в возрасте от 20 до 60 лет чётко распределялись обязанности.

Под суд за торговлю наркотиками попадут две цыганские семьи. Они жили на территории Владимирской и Ивановской областей. Организованная группа хранила, перевозила, сбывала крупные партии героина и карфентанила. Причём между членами группы из 9 человек в возрасте от 20 до 60 лет чётко распределялись "обязанности". Их действиями руководил 55-летний глава одной из семей. Материалы уголовного дела составили более 40 томов, 17 из которых – обвинительное заключение. Участников группы ждёт суд.