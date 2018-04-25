Российского керлингиста Александра Крушельницкого дважды проверили на полиграфе. Проверка подтвердила данные прежде спортсменом показания. Эксперты предполагают, что мельдоний, который очень долго выводится из организма, могло вытянуть на свет принятый атлетом другой препарат.

Российского керлингиста Александра Крушельницкого дваждыпроверили на полиграфе. Проверка подтвердила данные прежде спортсменомпоказания. Эксперты предполагают, что мельдоний, который очень долго выводитсяиз организма, могло "вытянуть" на свет принятый атлетом другойпрепарат.Федерация керлинга России не оставляет своих усилий пооправданию Александра Крушельницкого, лишенного медали Олимпиады-2018 из-задопингового скандала. Президент ФКР Дмитрий Свищев заявил, что собраны всефакты, которые удалось проверить на 100%. Они представлены в Международнуюфедерацию.Не обходят стороной юристы и вспомогательные методырасследования инцидента. Российский спортсмен прошел проверку на полиграфе."Это не является прямым доказательством невиновности, но СашаКрушельницкий дважды отвечал на вопросы – так вот машина в обоих случаяхпоказала: наш керлер не врет!", – заявил Свищев в интервью "МК".По словам президента российской федерации керлинга, командаработает с известными экспертами. Один из низ – голландец де Бур, известныйспециалист по лекарствам, в том числе и по мельдонию. Второй – автор иразработчик препарата "милдронат", Иварс Калвиньш. Оба специалистаподтвердили, что разовый прием лекарства не мог повлиять на спортивныйрезультат.На Олимпиаде в Пхенчхане Александр Крушельницкий в паре сАнастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Однако позже в егодопинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество. По решению Спортивногоарбитражного суда (CAS) спортсмен был признан виновным в нарушенииантидопинговых правил, его результаты на Играх в Пхенчхане аннулированы. Российскихатлетов лишили медалей. Крушельницкому грозит дисквалификация на четыре года.Свищев привел мнение специалистов, которые утверждают, чтомельдоний может "прятаться" в организме атлета сколь угодно долго." Пусть это и маловероятно, я не исключаю, что милдронат/мельдоний "вытянуло"из надпочечников или еще откуда-то другое лекарство. Если принять американскийаналог, все будет в порядке, но он за хвост вытащит мельдоний из "закромовродины", – отметил спортивный чиновник.На вопрос, почему американский аналог употреблять можно, ароссийская разработка под запретом, Свищев пояснил: таких препаратов множество– слегка измененная формула, и упоминания в списке запретов уже нет. Онсчитает, что в 2015 году, когда разразился скандал вокруг мельдония, российскаясторона должна была его отстоять.Что же касается дела Крушельницкого, то оно, скорее всего,все же окончится дисквалификацией спортсмена. ФКР прилагает все усилия, чтобыотстранение атлета от соревнований было как можно менее продолжительным – неболее года.