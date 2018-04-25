Лето. Жара. Мужик едет на велосипеде в гору. Поднялся на самый верх, а там мостик, и стоит посередине рыбак, рыбу рыбачит. Подходит он к рыбаку, не торопясь так, и спрашивает:
- Че, мужик, рыбу ловишь?
В ответ - тишина. Он снова:
- Эй, мужик, рыбу ловишь?
Снова тишина.
- Эй, рыбу ловишь?
Тишина. Плюнул мужик, поехал дальше. С горки. С ветерком. Спустился уже, вдруг сзади кто-то зовет его. Он оборачивается: стоит рыбак чего-то руками машет. Мужик руки в ноги и обратно. Еле поднялся на гору, устал жутко. Рыбак его и спрашивает:
- Че, мужик, на велосипеде катаешься?
еще анекдот!