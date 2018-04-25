Теперь аллергики могут отслеживать ситуацию в городе

Теперь аллергики могут отслеживать ситуацию в городеСервис Яндекс-Погода запустил монторинг пыльцы в Костромской области.Теперь аллергики , не выходя из дома. В этот период концентрация пыльцы в Костроме низкая. Со 2 мая она резко начнет возрастать. Вы можете указать свои аллергены - амброзия, береза, дуб, ель, вяз, злаки и так далее.Яндекс использует данные компании «Aerostate» и предоставляет прогноз концентрации аллергена на неделю.